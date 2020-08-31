1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK, yerleşenlerden istenen belgeleri 18 gün sonra açıklayabildi

SGK Başkanlığı, 2020/1 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenecek belgeleri, 18 gün sonra açıklayabildi.
 31 Ağustos 2020 17:13
Yazdır
SGK, yerleşenlerden istenen belgeleri 18 gün sonra açıklayabildi

SGK Başkanlığı, 2020/1 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı. İstenen belgeler arasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu, mevzuata uygun olarak istenmedi. İşte SGK'nın yaptığı açıklama

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Personel Daire Başkanlığı
31/08/2020

KPSS 2020/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZ
KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERE İLİŞKİN
DUYURU

KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz teşkilatı boş kadrolarına yerleştirilen adayların, aşağıdaki belgeleri en geç 30/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar Ziyabey Cad. No: 6 Kat:5 PK.06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz Personel Daire Başkanlığı veya herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
1- Atama Başvuru formu, (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Ek-1)
2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği (Yalnızca öğrenim belgesi), Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi, Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belge,
3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde resmi işlemlerde kullanılabilecek şekilde çekilmiş olması gerekmektedir)
4- Askerlik durumunu gösterir belge aslı veya onaylı örneği (Terhis belgesi, tecilli veya muaf olduklarını gösterir belge) (E-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
(Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını dilekçe ile beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.)
5- Mal Bildirim Formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-2)
6- Avukat olarak yerleşenlerin, Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya noter onaylı ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği,
7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-3),
8- Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi,
9- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi fotokopisi (1 adet)
10- Adli sicil kaydı (1 Adet) (E-Devlet'ten alınan belge kabul edilecektir.)
11- Atama işlemleri hakkında SMS ile bilgilendirilmek isteyen adaylar için talep dilekçesi (Ek-5)

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
31 Ağustos 2020 10:27		 Sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında
31 Ağustos 2020 10:19
Sözleşmeli öğretmen tercihlerinde kontenjanlar açıklandı
30 Ağustos 2020 00:10		 KPSS'de pozitif ve karantinada olanlar için ne yapılacak?
28 Ağustos 2020 10:05
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
27 Ağustos 2020 15:00		 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
27 Ağustos 2020 10:12
2020/1 KPSS tercihlerinde herkes evrak istedi SGK hariç
26 Ağustos 2020 08:42		 KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
21 Ağustos 2020 10:03
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
21 Ağustos 2020 09:22		 Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı
20 Ağustos 2020 11:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:20 - Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:12 - THY '12 yolcu karantinaya alındı' iddialarını yalanladı18:08 - Erdoğan'dan selden zarar gören Doğankent'e doğalgaz müjdesi17:59 - CHP'li Öztrak'tan Abdullah Gül açıklaması: Gündemimizde yok17:55 - Market çalışanı kadınla müşterinin kavgası kamerada17:49 - Adıyaman'da kaçak koronavirüs test kitleri ele geçirildi
17:47 - Ankara'da, okul müdürlerine belediye amblemli yelek giydirildi17:44 - Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi17:35 - Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu17:30 - Çeyrek altın yeniden 755 TL'ye yükseldi17:21 - Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga17:15 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
17:13 - SGK, yerleşenlerden istenen belgeleri 18 gün sonra açıklayabildi17:07 - FETÖ'den gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı16:58 - Arslantepe Höyüğü'nde orta çağ'dan kalma kolye ve cam bilezikler bulundu16:53 - HES kodu olmayan İl Sağlık Müdürlüğüne giremeyecek16:44 - Bakan Kasapoğlu: Yüzme sporunda seferberlik başlatıyoruz
16:43 - MEB, bu yıl il/ilçe emri vermeyecek mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
batıl inanç 1
maskeyi çeneye takmak 1
tırnak kırılması 1
devletin zirvesi anırkabir'de 1
hodri meydan 1
lafa tutmak 1
the wire 1
cahille girme münakaşaya 1
ötv 2
tebdili kıyafetle denetim yapmak 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 122 İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Tokat İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DSİ 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam