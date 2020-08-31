SGK, yerleşenlerden istenen belgeleri 18 gün sonra açıklayabildi

SGK Başkanlığı, 2020/1 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı. İstenen belgeler arasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu, mevzuata uygun olarak istenmedi. İşte SGK'nın yaptığı açıklama

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Personel Daire Başkanlığı

31/08/2020

KPSS 2020/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZ

KADROLARINA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERE İLİŞKİN

DUYURU

KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz teşkilatı boş kadrolarına yerleştirilen adayların, aşağıdaki belgeleri en geç 30/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar Ziyabey Cad. No: 6 Kat:5 PK.06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz Personel Daire Başkanlığı veya herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

1- Atama Başvuru formu, (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Ek-1)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği (Yalnızca öğrenim belgesi), Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi, Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belge,

3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde resmi işlemlerde kullanılabilecek şekilde çekilmiş olması gerekmektedir)

4- Askerlik durumunu gösterir belge aslı veya onaylı örneği (Terhis belgesi, tecilli veya muaf olduklarını gösterir belge) (E-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

(Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını dilekçe ile beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.)

5- Mal Bildirim Formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-2)

6- Avukat olarak yerleşenlerin, Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya noter onaylı ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği,

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-3),

8- Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi,

9- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi fotokopisi (1 adet)

10- Adli sicil kaydı (1 Adet) (E-Devlet'ten alınan belge kabul edilecektir.)

11- Atama işlemleri hakkında SMS ile bilgilendirilmek isteyen adaylar için talep dilekçesi (Ek-5)

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.