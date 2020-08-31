Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga
|31 Ağustos 2020 17:21
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Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Semih Saygılı ile Cafer Aydın, Saygılı'nın sahibi olduğu tekel bayisinin önünde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Saygılı, Aydın'a, yumrukla saldırdı. Belinden tabancasını çıkaran Aydın, iki el ateş ettiği Saygılı'yı yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Semih Saygılı'yı tabanca ile iki el ateş ederek yaraladığı iddiasıyla hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cafer Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Aydın, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le, taraf avukatları ile müşteki Saygılı katıldı. Sanık Aydın, savunmasında, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.CAFER AYDIN'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Tanıkların dinlendiği duruşmada Saygılı, Aydın'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda, tutuklu sanık Cafer Aydın'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.KAVGA ANI KAMERADA
Müşteki Semih Saygılı, duruşma salonundan çıktıktan sonra, taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Taraf yakınları arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgaya, polis müdahale etti. Polisin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar, polis ekiplerinin kontrolünde adliye binasından çıkarıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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