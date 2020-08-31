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Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla Eşrefpaşa Hastanesinde tedavi altına alınan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, taburcu oldu.
 31 Ağustos 2020 17:35
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Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla Eşrefpaşa Hastanesinde tedavi altına alınan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, taburcu oldu.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla Eşrefpaşa Hastanesine kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, taburcu oldu. Sayıner, 26 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken, "Bundan sonra her şey güzel, sıhhatli olsun. Dostluklardan vazgeçmeyelim. Güzel yaşayalım" dedi.

"Genel durumu iyi"

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Pedükcoşkun, Sayıner'in genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyerek, "Uğurtan Bey geldiğinde genel metobolizma bozukluğu ve düşkünlük hali vardı. Nörolojik sorunlar ve buna bağlı beslenme bozuklukları birlikte seyrediyordu. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi başlattık. Nöroloji, dahiliye, kardiyoloji kliniklerimizin, yoğun bakım uzmanlarımızın emeği var" dedi. İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner'in rahatsızlanması üzerine dostlarının sosyal medyada yaptığı çağrı yanıt bulmuş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla usta sanatçı ambulansla evinden alınarak Eşrefpaşa Hastanesine kaldırılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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