Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
İçişleri Bakanlığı: Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir
|31 Ağustos 2020 17:44
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İçişleri Bakanlığı, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan'ın "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir."
Orhan, Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile açığa alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
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