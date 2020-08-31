Ankara'da, okul müdürlerine belediye amblemli yelek giydirildi

Türkiye'nin 81 ilinde öğretmenler ve okul müdürleri, çoğunlukla da okul müdürleri ve yardımcıları, filyasyon ekiplerinde görevlendirilmektedir.

Ancak, Ankara Pursaklar'daki eğitimcilerin Ak Partili belediye amblem ve logolarının olduğu yelekler giymeleri istendi. Hem telefon araması hem de yerinde ziyaret yaparak, karantinada bulunan kişilerin evinde olup olmadığını kontrol eden filyasyon ekipleri haftanın bir günü de esnaf denetimi yapmaktadır.

Eğitimciler, okulların açıldığı bu dönemde, eğitime odaklanmaları gerekirken, kendilerine bir belediye personeli gibi davranılmasından şikayetçi...