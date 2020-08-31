Erdoğan'dan selden zarar gören Doğankent'e doğalgaz müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi
|31 Ağustos 2020 18:08
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara'da, okul müdürlerine belediye amblemli yelek giydirildi
31 Ağustos 2020 17:47
|Arslantepe Höyüğü'nde orta çağ'dan kalma kolye ve cam bilezikler bulundu
31 Ağustos 2020 16:58
|Erdoğan açıkladı: Afetten zarar gören esnafa 50 bin lira hibe
31 Ağustos 2020 16:36
|'İki haftada karantinada olması gereken 78 kişi yakalandı'
31 Ağustos 2020 16:05
|Şifalı diye içiliyordu, mikrop saçtığı ortaya çıktı
31 Ağustos 2020 14:25
|Nevşehir'de, Kayseri ve Niğde'den düğün için gelenlere salon verilmeyecek
31 Ağustos 2020 14:10
|Valilik açıkladı: İyileşenler tek tek arandı yeterli plazma bulunamadı
31 Ağustos 2020 14:02
|Virüs fırsatçılarının diktiği kaçak yapılar yıkılıyor
31 Ağustos 2020 13:48
|Koronavirüs belediyeye sıçradı: 1 vaka, 15 karantina
31 Ağustos 2020 13:38
|'Cumhurbaşkanımızın gelmesi Giresun'a sahip çıkıldığının göstergesi'
31 Ağustos 2020 13:30