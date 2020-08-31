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Erdoğan'dan selden zarar gören Doğankent'e doğalgaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi
 31 Ağustos 2020 18:08
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Erdoğan'dan selden zarar gören Doğankent'e doğalgaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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