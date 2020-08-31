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Vali Bilmez, tıp fakültesini kazanan çoban Muhammet Taş'ı ağırladı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinde çobanlık yaparken Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına da hazırlanan ve açıklanan sonuçlarda Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Muhammet Taş'ı makamında ağırladı
 31 Ağustos 2020 18:30
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Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve babası Ferkuşan Taş ile makama gelen Muhammet Taş'ı Vali Bilmez tebrik etti. Vali Bilmez, tıp fakültesini kazanan Muhammet Taş'a tavsiyelerde bulunarak, bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Vali Bilmez, "Bu çalışma azmini bundan sonra da devam ettir. İnsan azmederse elde edemeyeceği başarı yoktur. Sen bu başarınla ailene büyük gurur yaşattın. Bizi de çok mutlu ettin. Seni tebrik ediyorum. İnşallah okulundan mezun olduktan sonra ülkene, iline, milletine faydalı bir hekim olacaksın. Bölgemizi, ilimizi, ülkemizi kalkındırmak için okuyacağız" dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Muhammet Taş'ı başarısından dolayı tablet ve altınla ödüllendirdi.
İhlas Haber Ajansı
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