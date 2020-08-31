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Otomobil yeşil ışıkta duran araca arkadan çarptı: 2'si doktor 5 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yeşil ışıkta yavaşlayarak duran otomobile, arkasından gelen ve takip mesafesine uymayan otomobil çarptı. 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
 31 Ağustos 2020 18:40
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yeşil ışıkta yavaşlayarak duran otomobile, arkasından gelen ve takip mesafesine uymayan otomobil çarptı. 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sebahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman Mahallesi istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan Hasan Y. idaresindeki Renault marka 18 AB 888 plakalı araç yeşil ışıkta yavaşlayarak durdu. Aynı istikamette gelmekte olan ve sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Zehra K. idaresindeki Renault marka 34 AGU 648 plakalı otomobil, sürücüsünün takip mesafesini de korumamasıyla birlikte yeşil ışıkta önünde duran otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Zehra K., Fatoş K., Rümeysa K., Hasan Y. ve Bilal Y., yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zehra K. ile Rümeysa K.'nin doktor olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde duble yolda yeşil ışıkta otomobilin yavaşlayarak durması ve arkadan gelen aracın otomobile çarpma anı yer aldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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