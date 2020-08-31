Koronavirüse yakalanan hakim yaşamını yitirdi
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Bilgiç vefat etti.
|31 Ağustos 2020 18:53
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Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Bilgiç vefat etti.
Bir süredir Kayseri Şehir Hastahanesinde tedavi gören Abdullah Bilgiç, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın da Bilgiç için sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Başsavcı Akın mesajında; "Bir süreden beri Kayseri Şehir Hastahanesinde tedavi gören Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanımız, dönem Arkadaşımız, Kardeşimiz Abdullah Bilgiç vefat etmiştir.Merhuma Allah'tan rahmet; Saygıdeğer Ailesine, Yargı Camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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