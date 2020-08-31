Yeni vaka sayısı 1600'e yaklaştı
|31 Ağustos 2020 19:01
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Sağlık Bakanlığı 31 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde. 'ifadelerini kullandı.
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