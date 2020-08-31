Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelindeki eş zamanlı radar denetimlerinde 30 bin 308 hız ihlali tespit edildi.
|31 Ağustos 2020 19:59
|Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelindeki eş zamanlı radar denetimlerinde 30 bin 308 hız ihlali tespit edildi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.
45 bin 112 araç ve sürücüyü kontrol eden ekipler, 3 bin 464'ü gece olmak üzere 30 bin 308 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığını tespit ederek, haklarında işlem uyguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zonguldak'ta düğünlere süre kısıtlaması getirildi
31 Ağustos 2020 19:57
|'AVM ekibine makine mühendisi, camiye müftülük personeli'
31 Ağustos 2020 19:46
|Cezaevlerine ziyaretçiler 'HES kodu'yla giriş yapacak
31 Ağustos 2020 19:36
|Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
31 Ağustos 2020 18:20
|Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
31 Ağustos 2020 17:44
|HES kodu olmayan İl Sağlık Müdürlüğüne giremeyecek
31 Ağustos 2020 16:53
|Çankırı'da 65 yaş ve üstü ile nikahlara virüs kısıtlaması
31 Ağustos 2020 16:25
|TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
31 Ağustos 2020 16:19
|Bu ilçeye, il dışından gelenler karantinaya alınacak
31 Ağustos 2020 15:52
|'Numune ve Yüksek ihtisas yeniden açılıyor'
31 Ağustos 2020 15:32