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Çocuğa alkol içirip sosyal medyada paylaştı
Küçük yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepki çekti.
|31 Ağustos 2020 20:08
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Küçük yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepki çekti.
Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı. Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı.
Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.
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