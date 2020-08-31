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THY çalışanlarla anlaştı: Pilotların maaşında yüzde 50 kesinti yapılacak

THY ve Hava-İş Sendikası, pandemi sürecinde gelirleri büyük darbe alan THY'de 2021 sonuna kadar çalışan ücretlerinde %30-50 arası indirim konusunda anlaşırken; çalışanların daha önce toplu iş sözleşmesi ile kazandığı diğer haklar ise korundu.
 31 Ağustos 2020 20:20
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THY çalışanlarla anlaştı: Pilotların maaşında yüzde 50 kesinti yapılacak

İmzalanan protokol kapsamında THY'de kısa çalışma ödeneği uygulamasına son verilirken, işten çıkarma da yapılmayacak.

Pandemi sürecinde duran havayolu taşımacılığı THY bilançosuna ağır darbe vururken, şirket ikinci çeyrekte 2.23 milyar lira zarar açıkladı. Giderlerini kısmak isteyen THY, şirkette örgütlü Hava-İş sendikası ile ücret indirimleri konusunda görüşmeler yürütüyordu.

Ücret indirimine karşılık Hava İş'in talepleri arasında istihdamın kesintisiz devamı, zorunlu ücretsiz izne çıkarma yetkisinin kullanılmaması, ikramiyelerden taviz verilmemesi ile 26. Dönem TİS kazanımlarının aynı şekilde korunması bulunuyordu.

Reuters'ın Hava-İş ve THY yetkililerinden aldığı bilgiye göre, taraflar uzun süredir devam eden görüşmelerde bugün anlaşmaya vararak protokol imzaladı.

ALTI AYDA BİR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Hava-İş yetkilisinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, pilotlarda %50, kabin çalışanlarında %35, diğer personelde %30 ücret kesintisine gidilecek. Ücret indirimi 2021 sonuna kadar geçerli olacak ancak her altı ayda bir, çalışanlar lehine gözden geçirilecek.

THY personelinin, ikramiyeler de dahil olmak üzere toplu iş sözleşmesi ile daha önce kazanmış olduğu diğer haklar ise korunacak. Ancak tarafların toplu iş sözleşmesi ile daha önce 2021 için varmış oldukları enflasyon artı %1'lik ücret artışı maddesi enflasyon oranında artış şeklinde revize edildi.

Protokol kapsamında THY'de kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilmeyecek. Bunun yanı sıra zorunlu ücretsiz uygulamasına gidilmeyecek, işten çıkarma yapılmayacak.

Yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, THY'nin geçen yıl ikinci çeyrekte 524 milyon dolar olarak gerçekleşen personel giderleri, şirketin kısa çalışma ödeneğine geçmesiyle birlikte bu yıl aynı dönemde 127 milyon dolara geriledi.

THY'nin toplam çalışan sayısı ise THY Teknik ile birlikte ikinci çeyrek sonu itibarıyla 38,969 seviyesinde bulunuyor.

Sendika yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Hava-İş 24,800 THY çalışanını temsil ediyor.

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