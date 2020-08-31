1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de ev yangını: Emekli öğretmen yaşamını yitirdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 8 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Olayda emekli öğretmen olduğu öğrenilen kişi yaşamını yitirdi.
 31 Ağustos 2020 20:46
Yazdır
İzmir'de ev yangını: Emekli öğretmen yaşamını yitirdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 8 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Olayda emekli öğretmen olduğu öğrenilen kişi yaşamını yitirdi.

Yangın akşam saatlerinde Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın son katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı emekli öğretmen olduğu öğrenilen Fahrettin Erkaya'ya (67) ait daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, adrese çağırılan 110 AKS ekiplerince evin kapısı açılarak içeri girildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde dairede yalnız başına yaşadığı öğrenilen Erkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aynı daire birkaç kez daha yanmış

Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre aynı dairenin birkaç kere daha yandığı öğrenilirken, Erkaya'nın psikolojik sorunlarının da olduğu öne sürüldü. Ayrıca yangın esnasında balkon kısmında bulunan küçük bir tüpün de patladığı iddia edildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri daire içerisine girerek incelemelerde bulunurken, polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyada infial yaratmıştı... Gözaltına alındı
31 Ağustos 2020 21:53		 Çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını ateşe verdi
31 Ağustos 2020 21:41
Çocuğa alkol içirip sosyal medyada paylaştı
31 Ağustos 2020 20:08		 Otomobil yeşil ışıkta duran araca arkadan çarptı: 2'si doktor 5 yaralı
31 Ağustos 2020 18:40
Market çalışanı kadınla müşterinin kavgası kamerada
31 Ağustos 2020 17:55		 Adıyaman'da kaçak koronavirüs test kitleri ele geçirildi
31 Ağustos 2020 17:49
Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga
31 Ağustos 2020 17:21		 Havai fişek patlamasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı
31 Ağustos 2020 16:28
Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa gelince yakayı ele verdiler
31 Ağustos 2020 16:10		 Hemşirenin darbettiği doktor hastanede tedavi altına alındı
31 Ağustos 2020 15:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Sosyal medyada infial yaratmıştı... Gözaltına alındı21:41 - Çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını ateşe verdi21:34 - 10 şehirde hava kalitesi yüzde 85 oranında düştü21:31 - Hediye çeki mesajı sosyal medya hesabından etti!21:29 - Sarıgöl Ovası 'beyaz örtüye' büründü21:26 - Kaz yetiştiriciliği ilçenin yeni gelir kapısı olacak
21:21 - TÜBİTAK, 'OZAN' için teknoloji transferine hazırlanıyor21:19 - Dışişleri'nden bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek21:00 - Dernek kurdu, 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu20:55 - Ankara Devlet Opera ve Balesinin etkinlikleri ertelendi20:52 - Belediye alım garantisi verdi, ilk 50 günde 25 bin TL kazandı20:50 - Pilot olma hayallerini gerçeğe taşıyacak eğitim
20:46 - İzmir'de ev yangını: Emekli öğretmen yaşamını yitirdi20:44 - Amasya'nın yeni Milli Eğitim Müdürü görevine başladı20:35 - 'Sağlık çalışanları hastane kıyafetleri ile sokağa çıkamaz'20:31 - Erdoğan: Vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık20:28 - 'İzinsiz ve kontrolsüz dezenfektan üretimi çok tehlikeli'
20:25 - İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
Yeni vaka sayısı 1600'e yaklaştı
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ötv 2
batıl inanç 1
the wire 1
tövbeler olsun 1
94.gazi koşusu 2
Masterchef Esra 3
corona virüs vaka sayısı 1
sms onay kodu 1
lionel messi 1
masterchef'in 30 ağustos afyon özel bölümü 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 122 İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Tokat İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DSİ 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam