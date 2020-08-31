İzmir'de ev yangını: Emekli öğretmen yaşamını yitirdi
|31 Ağustos 2020 20:46
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İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 8 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Olayda emekli öğretmen olduğu öğrenilen kişi yaşamını yitirdi.
Yangın akşam saatlerinde Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın son katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı emekli öğretmen olduğu öğrenilen Fahrettin Erkaya'ya (67) ait daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, adrese çağırılan 110 AKS ekiplerince evin kapısı açılarak içeri girildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde dairede yalnız başına yaşadığı öğrenilen Erkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aynı daire birkaç kez daha yanmış
Çevredeki vatandaşlardan edinilen bilgiye göre aynı dairenin birkaç kere daha yandığı öğrenilirken, Erkaya'nın psikolojik sorunlarının da olduğu öne sürüldü. Ayrıca yangın esnasında balkon kısmında bulunan küçük bir tüpün de patladığı iddia edildi.
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri daire içerisine girerek incelemelerde bulunurken, polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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