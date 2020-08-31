1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Devlet Opera ve Balesinin etkinlikleri ertelendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün (ADOB) Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde yarın başlayacak "Yıldızlar Altında Opera" etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
 31 Ağustos 2020 20:55
Yazdır
Ankara Devlet Opera ve Balesinin etkinlikleri ertelendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün (ADOB) Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde yarın başlayacak "Yıldızlar Altında Opera" etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ADOB'un 1- 22 Eylül tarihleri arasında Panorapark Sahnesi'nde seyircilerle buluşturacağı "Yıldızlar Altında Opera" etkinliklerinin salgın önlemleri nedeniyle ertelenmesine karar verildi.

Etkinlik tarihleri ve hangi sahnelerde faaliyetlere devam edileceği, ADOB'un internet sitesinden ilan edilecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Amasya'nın yeni Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
31 Ağustos 2020 20:44		 Üniversiteye yerleşen koruma altındaki gençler için rehber
31 Ağustos 2020 20:17
Ülke genelinde radarla hız denetimi: 30 bin sürücüye ceza
31 Ağustos 2020 19:59		 Zonguldak'ta düğünlere süre kısıtlaması getirildi
31 Ağustos 2020 19:57
'AVM ekibine makine mühendisi, camiye müftülük personeli'
31 Ağustos 2020 19:46		 Cezaevlerine ziyaretçiler 'HES kodu'yla giriş yapacak
31 Ağustos 2020 19:36
5 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
31 Ağustos 2020 18:20		 Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
31 Ağustos 2020 17:44
HES kodu olmayan İl Sağlık Müdürlüğüne giremeyecek
31 Ağustos 2020 16:53		 Çankırı'da 65 yaş ve üstü ile nikahlara virüs kısıtlaması
31 Ağustos 2020 16:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Sosyal medyada infial yaratmıştı... Gözaltına alındı21:41 - Çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını ateşe verdi21:34 - 10 şehirde hava kalitesi yüzde 85 oranında düştü21:31 - Hediye çeki mesajı sosyal medya hesabından etti!21:29 - Sarıgöl Ovası 'beyaz örtüye' büründü21:26 - Kaz yetiştiriciliği ilçenin yeni gelir kapısı olacak
21:21 - TÜBİTAK, 'OZAN' için teknoloji transferine hazırlanıyor21:19 - Dışişleri'nden bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek21:00 - Dernek kurdu, 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu20:55 - Ankara Devlet Opera ve Balesinin etkinlikleri ertelendi20:52 - Belediye alım garantisi verdi, ilk 50 günde 25 bin TL kazandı20:50 - Pilot olma hayallerini gerçeğe taşıyacak eğitim
20:46 - İzmir'de ev yangını: Emekli öğretmen yaşamını yitirdi20:44 - Amasya'nın yeni Milli Eğitim Müdürü görevine başladı20:35 - 'Sağlık çalışanları hastane kıyafetleri ile sokağa çıkamaz'20:31 - Erdoğan: Vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık20:28 - 'İzinsiz ve kontrolsüz dezenfektan üretimi çok tehlikeli'
20:25 - İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
Yeni vaka sayısı 1600'e yaklaştı
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
94.gazi koşusu 2
masterchef berk 1
eran zahavi 1
tırnak kırılması 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 4
musa orhan 4
kara kedi 1
kısa çalışma ödeneği 1
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam