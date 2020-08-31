Ankara Devlet Opera ve Balesinin etkinlikleri ertelendi
Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün (ADOB) Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde yarın başlayacak "Yıldızlar Altında Opera" etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
|31 Ağustos 2020 20:55
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Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün (ADOB) Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde yarın başlayacak "Yıldızlar Altında Opera" etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ADOB'un 1- 22 Eylül tarihleri arasında Panorapark Sahnesi'nde seyircilerle buluşturacağı "Yıldızlar Altında Opera" etkinliklerinin salgın önlemleri nedeniyle ertelenmesine karar verildi.
Etkinlik tarihleri ve hangi sahnelerde faaliyetlere devam edileceği, ADOB'un internet sitesinden ilan edilecek.
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