Dernek kurdu, 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu
|31 Ağustos 2020 21:00
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Katıldığı fuardan aldığı kitapları çocuklara dağıtarak gönüllü hareketi başlatan ve ardından Kitap ve Çocuk Derneğini kuran inşaat işçisi Ahmet Yerlikaya, köy çocukları için 4 yıldan bu yana çalışıyor.
Sosyal medya aracılığıyla temin ettiği kitapları köy köy dolaşarak dağıtan Yerlikaya, bugüne kadar 30 bin kitabı köylerdeki çocuklara ulaştırdı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdüren ve tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan 5 bin Türk ve Suriyeli öğrenciye de kitap ve bilimsel dergi dağıttı.
Kitap ve Çocuk Derneği Başkanı Ahmet Yerlikaya (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce Kahramanmaraş'ta kendi köyünde kitap dağıtarak başlattığı gönüllü hareketin, çığ gibi büyüdüğünü söyledi.
Daha önce çalıştığı fabrikadan ayrıldığını ve şimdi de inşaatta çalıştığını dile getiren Yerlikaya, kurduğu Kitap ve Çocuk Derneği aracılığıyla sosyal medya üzerinden kitap temin ettiğini kaydetti.
Her çocuğun kitaba ulaşabilmesi için Türkiye'nin farklı illerindeki köylere gittiğini ifade eden Yerlikaya, "Şu ana kadar Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya ve son olarak da Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki çocuklarımızla, 30 bin kitap yavrularımıza teslim edildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 bin kitap sayısıyla daha çok çocuğa ulaşmaktır.'' diye konuştu.
Suriyeli çocuklara da kitap ve bilimsel dergi verdiğini aktaran Yerlikaya, minik okurların verdikleri hediyeyle çok mutlu olduğunu belirtti.
Kitap hediye edilen 14 yaşındaki Suriyeli Selman Ahmet, verilen hediyeyle çok mutlu olduğunu ve bir an önce okuyup bitirmek istediğini söyledi.
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