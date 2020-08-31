1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dernek kurdu, 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu

Fuardan aldığı kitapları köyündeki çocuklara dağıtarak gönüllü hareketi başlatan inşaat işçisi Ahmet Yerlikaya, kurduğu Kitap ve Çocuk Derneği aracılığıyla dört yılda 30 bin kitabı minik okurlarına ulaştırdı.
 31 Ağustos 2020 21:00
Yazdır
Dernek kurdu, 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu

Katıldığı fuardan aldığı kitapları çocuklara dağıtarak gönüllü hareketi başlatan ve ardından Kitap ve Çocuk Derneğini kuran inşaat işçisi Ahmet Yerlikaya, köy çocukları için 4 yıldan bu yana çalışıyor.

Sosyal medya aracılığıyla temin ettiği kitapları köy köy dolaşarak dağıtan Yerlikaya, bugüne kadar 30 bin kitabı köylerdeki çocuklara ulaştırdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdüren ve tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan 5 bin Türk ve Suriyeli öğrenciye de kitap ve bilimsel dergi dağıttı.

Kitap ve Çocuk Derneği Başkanı Ahmet Yerlikaya (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce Kahramanmaraş'ta kendi köyünde kitap dağıtarak başlattığı gönüllü hareketin, çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Daha önce çalıştığı fabrikadan ayrıldığını ve şimdi de inşaatta çalıştığını dile getiren Yerlikaya, kurduğu Kitap ve Çocuk Derneği aracılığıyla sosyal medya üzerinden kitap temin ettiğini kaydetti.

Her çocuğun kitaba ulaşabilmesi için Türkiye'nin farklı illerindeki köylere gittiğini ifade eden Yerlikaya, "Şu ana kadar Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya ve son olarak da Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki çocuklarımızla, 30 bin kitap yavrularımıza teslim edildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 bin kitap sayısıyla daha çok çocuğa ulaşmaktır.'' diye konuştu.

Suriyeli çocuklara da kitap ve bilimsel dergi verdiğini aktaran Yerlikaya, minik okurların verdikleri hediyeyle çok mutlu olduğunu belirtti.

Kitap hediye edilen 14 yaşındaki Suriyeli Selman Ahmet, verilen hediyeyle çok mutlu olduğunu ve bir an önce okuyup bitirmek istediğini söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
10 şehirde hava kalitesi yüzde 85 oranında düştü
31 Ağustos 2020 21:34		 Hediye çeki mesajı sosyal medya hesabından etti!
31 Ağustos 2020 21:31
'İzinsiz ve kontrolsüz dezenfektan üretimi çok tehlikeli'
31 Ağustos 2020 20:28		 THY çalışanlarla anlaştı: Pilotların maaşında yüzde 50 kesinti yapılacak
31 Ağustos 2020 20:20
Koronavirüse yakalanan hakim yaşamını yitirdi
31 Ağustos 2020 18:53		 THY '12 yolcu karantinaya alındı' iddialarını yalanladı
31 Ağustos 2020 18:12
Büşra Hemşireye bir destek de Sağlık Bakanı Koca'dan
31 Ağustos 2020 16:33		 'Maske sayesinde, virüsü kimseye bulaştırmadım'
31 Ağustos 2020 15:15
Koronavirüs anne ve bebeğini ayırdı
31 Ağustos 2020 15:11		 Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bu gece yarısı açılıyor
31 Ağustos 2020 14:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Sosyal medyada infial yaratmıştı... Gözaltına alındı21:41 - Çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını ateşe verdi21:34 - 10 şehirde hava kalitesi yüzde 85 oranında düştü21:31 - Hediye çeki mesajı sosyal medya hesabından etti!21:29 - Sarıgöl Ovası 'beyaz örtüye' büründü21:26 - Kaz yetiştiriciliği ilçenin yeni gelir kapısı olacak
21:21 - TÜBİTAK, 'OZAN' için teknoloji transferine hazırlanıyor21:19 - Dışişleri'nden bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek21:00 - Dernek kurdu, 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu20:55 - Ankara Devlet Opera ve Balesinin etkinlikleri ertelendi20:52 - Belediye alım garantisi verdi, ilk 50 günde 25 bin TL kazandı20:50 - Pilot olma hayallerini gerçeğe taşıyacak eğitim
20:46 - İzmir'de ev yangını: Emekli öğretmen yaşamını yitirdi20:44 - Amasya'nın yeni Milli Eğitim Müdürü görevine başladı20:35 - 'Sağlık çalışanları hastane kıyafetleri ile sokağa çıkamaz'20:31 - Erdoğan: Vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık20:28 - 'İzinsiz ve kontrolsüz dezenfektan üretimi çok tehlikeli'
20:25 - İlaç saklama kaplarında korkutan tehlike
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
Yeni vaka sayısı 1600'e yaklaştı
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
Cinsel saldırı ile suçlanan Musa Orhan ihraç edildi
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kdv 1
giuliano de paula 1
kısa çalışma ödeneği 1
hodri meydan 1
kara kedi 1
ruj 1
özel iletişim vergisi 1
Hastaneler tıklım tıklım 2
corona virüs vaka sayısı 1
tövbeler olsun 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 122 İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alacak
Burdur Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Tokat İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
DSİ 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam