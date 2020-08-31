Dışişleri'nden bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.
|31 Ağustos 2020 21:19
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.
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