Hediye çeki mesajı sosyal medya hesabından etti!
Eskişehir'de bir şahıs, arkadaşından geldiğini düşünerek hediye çeki mesajına cevap vermesinin ardından sosyal medya hesabı çalındı.
|31 Ağustos 2020 21:31
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Eskişehir'de bir şahıs, arkadaşından geldiğini düşünerek hediye çeki mesajına cevap vermesinin ardından sosyal medya hesabı çalındı.
Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, M.N.Ç. (22) isimli şahıs, internet üzerinden arkadaşına ait çalındığını bilmediği sosyal medya hesabı üzerinden hediye çeki mesajının geldiğini gördü. Arkadaşından geldiğini düşünerek mesaja cevap veren genç, daha sonra kendisinin de sosyal medya hesabının çalındığını fark ederek durumu 155'e bildirdi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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