Hediye çeki mesajı sosyal medya hesabından etti!

MÜHENDİS, GYS İLE ŞUBE MÜDÜRÜ OLURSA EMEKLİ MAAŞI DÜŞER Mİ? Mühendis iken görevde yükselme ile şube müdürü olanların emekli maaşlarının düşmemesi için 657 sayılı kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu düzenlemelerden yararlanabilmek için şube müdürlüğüne ilk atamanın ilk dört dereceye yapılması gerekmektedir.