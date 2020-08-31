Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs gözaltına alındı
|31 Ağustos 2020 21:53
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Emniyet Genel Müdürlüğü , sosyal medyadaki mesajı büyük tepki çeken Süleyman Kaan Altınok'un gözaltına alındığını duyurdu.
Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."
Aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi: Mansur Yavaş sosyal medyada isyan etti
Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 31, 2020
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/cpMwd28VMt
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