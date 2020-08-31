Koronavirüse yakalanan Şenay hemşire hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Hemşire Şenay Şahin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|31 Ağustos 2020 22:57
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Kayseri'nin Develi ilçesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Hemşire Şenay Şahin korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın yüksek riskle çalıştığı şu dönemde Covid-19 bizim bağrımızı da yaktı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim seni gül bahçelerinde, cennetin en güzel yerlerinde ağırlasın. Biz hakkımızı helal ettik, sen de hakkını helal eyle güzel kardeşimiz. Nurlar içinde uyu. Ebedi yurdunda Rabbim seni şehitler makamında ağırlasın inşallah" dedi.
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