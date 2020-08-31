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Bisiklet tamircisi Meryem mühendislik hayaline ulaştı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan babasına ilkokuldan bu yana yardım eden ve usta olan Meryem Yavuz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) başarı ile bitirerek hayallerinde ki mühendislik bölümünü kazandı.
 31 Ağustos 2020 23:38
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Bisiklet tamircisi Meryem mühendislik hayaline ulaştı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan babasına ilkokuldan bu yana yardım eden ve usta olan Meryem Yavuz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) başarı ile bitirerek hayallerinde ki mühendislik bölümünü kazandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bisiklet tamircisi olan Mehmet Yavuz yıllardır Buldan Sanayi Sitesinde çalışarak geçimini sağlıyor. İşyerinde bazen çok fazla iş olduğu zaman yardımcı olabilecek kimse olmadığı için kızı Meryem Yavuz yardımcı olmaya başladı. Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi'nden mezun olan Meryem Yavuz, erkek kardeşi olmadığı için babasına çocukluğundan bu yana yardım ettiğini söyledi. İlkokul yıllarında başladığı bisiklet tamirciliğinde git gide ustalaşan Yavuz, okuldan sonra hem derslerine çalıştığını ve işlerini bitirdikten sonra babasına yardım ettiğini belirtti. Bu yıl pandemi süreci içerisinde zor durumlara rağmen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)hazırlanan Yavuz, başarı ile sınavı kazandı. Tıp alanını sevdiğini, bu yüzden hayalinde olan Biyomedikal Mühendisliği'ni tercih ettiğini söyleyen Yavuz, hedeflediği bölümü Erciyes Üniversitesi'nde kazandı.

"Tamirciliği öğrendim, sıra mühendis olmakta"

Babasının iş yükünün ağır olduğunu, ilkokuldan bu yana yardım ettiğini belirten Meryem Yavuz, "Bisiklet tamirciliğinde ustalaştım, okul bittikten sonra babamın işyerine giderek birlikte çalıştık. Bisiklet tamirciliğini kızlar yapamaz diye bir şey yok sonuçta birçok yerde görüyoruz farklı meslekleri yapan kadınları ve de üniversite hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi'nde okudum, hedefim Biyomedikal Mühendisi olmaktı. Üniversite sınavlarına girdim, Erciyes Üniversitesi'nde okuyacağım. Burada okuldan kalan zamanım da babama yardım ederek tamirciliği öğrendim, sıra mühendis olmakta inşallah olur" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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