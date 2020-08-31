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NKÜ'de ilk kayıtları Rektör Mümin Şahin yaptı

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversiteyi kazanan 4 öğrencinin kaydını yaptı.
 31 Ağustos 2020 23:41
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TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversiteyi kazanan 4 öğrencinin kaydını yaptı. Rektör Şahin, dileyen öğrencilerin kayıt işlemlerini internetten de yapabileceğini söyledi.

Namık Kemal Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler, internet üzerinden online olarak kayıt işlemlerine devam ederken, dileyen öğrenciler ise kayıtlarını okula gelerek yaptırıyor. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu kazanan 4 öğrencinin kayıtlarını yaptı. Bugünden itibaren kayıtların başladığını ve öğrenci kayıtlarının 5 Eylül gününe kadar devam edeceğini belirten Rektör Şahin, "Elektronik kayıtlar 6 Eylül gece saat 24.00'e kadar yapılacak. Bugün elden kayıt yaptıracak 4 öğrencimizin kaydını gerçekleştirdik. Sağlık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden sağlık raporu istendiği için öğrenciler yüz yüze kayıt yaptırıyor. Genelde kayıtlar elektronik ortamda yapılıyor. 6 bin 175 öğrenci bu yıl üniversitemizi tercih etti. İnşallah üniversitemiz ve öğrencilerimiz için iyi bir eğitim öğretim yılı olur" dedi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ UNUTULMADIRektör Şahin, yeni eğitim öğretim yılının pandemiden uzak bir yıl olması temennisinde bulunarak, kayıt yaptıran öğrencilere başarılar diledi.Kayıt yaptıran öğrencilerden Burak Ateş, Namık Kemal Üniversitesi'ni kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Zeynep Yıldız ise kaydının rektör tarafından yapılmasına sevindiğini dile getirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında girişte ellerini dezenfekte eden öğrenciler kayıt merkezine ateşleri ölçülerek alındı.
DHA
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