Bu fotoğraf Giresun'daki çalışmaların simgesi oldu
|31 Ağustos 2020 23:45
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel sonrası elinde fırça ile temizlik çalışmasına katılan kadın astsubay ve onu fotoğraflayan DSİ görevlisi ile birlikte bir araya geldi.
Bakan Süleyman Soylu, 27 Ağustos'ta sosyal medya hesabından Dereli'de yapılan temizlik çalışmalarına dikkat çekmek adına "Günün fotoğrafı" adı ile bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta kadın bir astsubay ayağında çizmeleri, elinde fırça ve üzerindeki asker üniforması ile ilçedeki temizlik çalışmalarına katılıyordu. O anı fotoğraflayan ise DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü basın bürosu çalışanı Murat Aydın'dı.
Bakan Soylu, bugün fotoğrafın iki kahramanı ile bugün Dereli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Soylu, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan geçici görevle Dereli'ye gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Büşra Bayar'a söz konusu fotoğrafı hediye ederken, fotoğrafı çeken Murat Aydın ile de sohbet ederek çektiği fotoğraftan ötürü tebrik etti.
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