Temel Kotil'in durumuna ilişkin açıklama
|01 Eylül 2020 00:25
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR tarafından yapılan açıklamada, "Temel bey yakın dostum ve arkadaşım, kendisine acil şifalar diliyorum tekrar. Bugün aldığımız haberler memnuniyet verici, yoğun bakımdan çıktığı yönünde. Kendisinin bilinci açık, iletişimi açık. Umuyoruz ki çok kısa sürede iyileşmiş olarak aramıza katılacak. Dün biraz üzüntülüydük ama bugünkü haberler gerçekten çok olumlu. İnşallah en kısa sürede Allah şifa verir ve savunma sanayiinde tekrar kol kola çalışmamızı nasip eder." ifadelerine yer verildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) CEO'su Temel KOTİL tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşAllah. Allah'a emanet olun."
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