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Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'ndeki "Tombalacı" lakabıyla tanınan ünlü oyuncu Haldun Boysan, "Maria ile Mustafa" dizisinin çekimleri nedeniyle bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde kalp krizi geçirerek vefat etti.
 01 Eylül 2020 00:35
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Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdi
Edinilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haldun Boysan kimdir?
6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğmuştur. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapıyordu. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, Gemide adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.
Memurlar.Net
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