Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama
|01 Eylül 2020 06:26
|Yazdır
Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. (34) ve Hamza Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde 29 adet boş kovan ele geçirdi.
Sırtından vurularak yaralanan Hamza Ç. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayda ayağından yaralanan ve kaçtığı tespit edilen Kemal Ç.(29) ile Murat Ç. (44) de polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Kemal Ç., Murat Ç. ve Hamza Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kemal Ç. ve Murat Ç. mahkemece tutuklanarak gece saat 00.30 sıralarında Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderilen, Hamza Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı
01 Eylül 2020 06:18
|Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs gözaltına alındı
31 Ağustos 2020 21:53
|Çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını ateşe verdi
31 Ağustos 2020 21:41
|İzmir'de ev yangını: Emekli öğretmen yaşamını yitirdi
31 Ağustos 2020 20:46
|Çocuğa alkol içirip sosyal medyada paylaştı
31 Ağustos 2020 20:08
|Otomobil yeşil ışıkta duran araca arkadan çarptı: 2'si doktor 5 yaralı
31 Ağustos 2020 18:40
|Market çalışanı kadınla müşterinin kavgası kamerada
31 Ağustos 2020 17:55
|Adıyaman'da kaçak koronavirüs test kitleri ele geçirildi
31 Ağustos 2020 17:49
|Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga
31 Ağustos 2020 17:21
|Havai fişek patlamasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı
31 Ağustos 2020 16:28