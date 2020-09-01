1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı

Türk F-16'ları, 28 Ağustos'ta, Oruç Reis için ilan edilen NAVTEX bölgesine yaklaşan 6 Yunan F-16 uçağını bölgeden uzaklaştırırken, iki ülke jetleri arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan 'it dalaşı'nın ayrıntıları ortaya çıktı.
 01 Eylül 2020 06:39
Yazdır
Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı

Edinilen bilgiye göre, Türk jetleri, Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda Yunan savaş uçaklarının ensesinde bitiyor. Yunan pilotlar, Türk jetlerinin nereden geldiğini bile fark etmiyor. Askeri uzmanlar, 6 Yunan F-16'sına da beklemedikleri bir anda eş zamanlı kilit atıldığına dikkat çekerken, saniyeler içinde gerçekleşen olayın, dünyada nadir örneklerden olduğuna dikkat çekiyor. F-16'ları kullanan pilotların ise, filo komutanı hariç, çok genç yaşta oldukları ve içlerinde kadın pilotların da bulunduğu belirtiliyor.

FRANSIZ PİLOT MU VARDI?

Öte yandan, Yunan uçaklarında Fransız pilotların da olduğu iddia edildi. Uzmanlar, Ege Denizi'nde sık sık yaşanan it dalaşı görüntülerinin de Akdeniz'de ilk defa yaşandığını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan görüntülerini değerlendiren uzmanlar, it dalaşının yaklaşık 32 bin feet (yak laşık 10 bin 500 metre) irtifada başladığını belirtti. Buna göre, Yunan jetlerinin dalışa geçerek kısa sürede sürat kazanmaya ve Türk uçaklarını vurmakla tehdit edebilecekleri pozisyona geçmeye çalışıyor. Türk jetleri ise kol uçuşunu bozmadan bu dalışa karşılık veriyor. Kokpitteki şeffaf ekran Head Up Display'den (HUD) alınan görüntülerde Türk pilotlar, Yunan uçaklarına defalarca kilit atıyor. Bu "Sana kilitli füzeyi ateşleseydim seni vurabilirdim, şimdi bu sahadan uzaklaş" anlamını taşıyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin müdahale hakkı doğdu
01 Eylül 2020 07:05		 Türkiye'yi Ege'de 'hapsetme' peşindeler
01 Eylül 2020 06:56
1 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Eylül 2020 00:04		 Bu fotoğraf Giresun'daki çalışmaların simgesi oldu
31 Ağustos 2020 23:45
Bakan Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı
31 Ağustos 2020 23:28		 Dışişleri'nden bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek
31 Ağustos 2020 21:19
Erdoğan: Vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık
31 Ağustos 2020 20:31		 Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay'a 'geçmiş olsun' telefonu
31 Ağustos 2020 20:07
Bakanlığın 'AVM'lerde kütüphane' çalışması sürüyor
31 Ağustos 2020 20:01		 Yeni vaka sayısı 1600'e yaklaştı
31 Ağustos 2020 19:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:28 - Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar artacak07:16 - Okullar buruk başladı07:05 - Türkiye'nin müdahale hakkı doğdu06:56 - Türkiye'yi Ege'de 'hapsetme' peşindeler06:45 - Koronavirüs şehre 'göç' ediyor: Memleketine gidenler dönüşe geçti06:39 - Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı
06:26 - Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama06:18 - Uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı03:07 - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5'i muvazzaf 76 gözaltı00:35 - Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti00:25 - Temel Kotil'in durumuna ilişkin açıklama00:21 - Ankara adliyesinden personele esnek mesai saati uygulaması
00:04 - 1 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - İcra müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklanmadı23:45 - Bu fotoğraf Giresun'daki çalışmaların simgesi oldu23:41 - NKÜ'de ilk kayıtları Rektör Mümin Şahin yaptı23:38 - Bisiklet tamircisi Meryem mühendislik hayaline ulaştı
23:32 - İstanbullular internette en çok ne arıyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti
Temel Kotil'in durumuna ilişkin açıklama
Ankara adliyesinden personele esnek mesai saati uygulaması
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5'i muvazzaf 76 gözaltı
İcra müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklanmadı
Türkiye'nin müdahale hakkı doğdu
Koronavirüs şehre 'göç' ediyor: Memleketine gidenler dönüşe geçti
1 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı
Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 4
batıl inanç 1
tövbeler olsun 1
kısa çalışma ödeneği 1
musa orhan 4
Masterchef Esra 3
94.gazi koşusu 2
masterchef'in 30 ağustos afyon özel bölümü 1
ötv 2
giuliano de paula 1
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi 10 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Lima 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam