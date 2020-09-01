Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı
|01 Eylül 2020 06:39
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Türk jetleri, Yunan jetlerinin konuşlandığı bölgeye çok uzak bir mesafede olmasına rağmen bir anda Yunan savaş uçaklarının ensesinde bitiyor. Yunan pilotlar, Türk jetlerinin nereden geldiğini bile fark etmiyor. Askeri uzmanlar, 6 Yunan F-16'sına da beklemedikleri bir anda eş zamanlı kilit atıldığına dikkat çekerken, saniyeler içinde gerçekleşen olayın, dünyada nadir örneklerden olduğuna dikkat çekiyor. F-16'ları kullanan pilotların ise, filo komutanı hariç, çok genç yaşta oldukları ve içlerinde kadın pilotların da bulunduğu belirtiliyor.
FRANSIZ PİLOT MU VARDI?
Öte yandan, Yunan uçaklarında Fransız pilotların da olduğu iddia edildi. Uzmanlar, Ege Denizi'nde sık sık yaşanan it dalaşı görüntülerinin de Akdeniz'de ilk defa yaşandığını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan görüntülerini değerlendiren uzmanlar, it dalaşının yaklaşık 32 bin feet (yak laşık 10 bin 500 metre) irtifada başladığını belirtti. Buna göre, Yunan jetlerinin dalışa geçerek kısa sürede sürat kazanmaya ve Türk uçaklarını vurmakla tehdit edebilecekleri pozisyona geçmeye çalışıyor. Türk jetleri ise kol uçuşunu bozmadan bu dalışa karşılık veriyor. Kokpitteki şeffaf ekran Head Up Display'den (HUD) alınan görüntülerde Türk pilotlar, Yunan uçaklarına defalarca kilit atıyor. Bu "Sana kilitli füzeyi ateşleseydim seni vurabilirdim, şimdi bu sahadan uzaklaş" anlamını taşıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin müdahale hakkı doğdu
01 Eylül 2020 07:05
|Türkiye'yi Ege'de 'hapsetme' peşindeler
01 Eylül 2020 06:56
|1 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Eylül 2020 00:04
|Bu fotoğraf Giresun'daki çalışmaların simgesi oldu
31 Ağustos 2020 23:45
|Bakan Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı
31 Ağustos 2020 23:28
|Dışişleri'nden bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek
31 Ağustos 2020 21:19
|Erdoğan: Vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık
31 Ağustos 2020 20:31
|Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay'a 'geçmiş olsun' telefonu
31 Ağustos 2020 20:07
|Bakanlığın 'AVM'lerde kütüphane' çalışması sürüyor
31 Ağustos 2020 20:01
|Yeni vaka sayısı 1600'e yaklaştı
31 Ağustos 2020 19:01