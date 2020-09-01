1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs şehre 'göç' ediyor: Memleketine gidenler dönüşe geçti

Memleketine gidenlerin Anadolu'ya taşıdığı virüs yükü, eylülde dönüşler başlayacağı için tekrar büyükşehirlere gelecek.
 01 Eylül 2020 06:45
Yazdır
Koronavirüs şehre 'göç' ediyor: Memleketine gidenler dönüşe geçti

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ve yapılan bütün ikazlara rağmen ölüm oranları ile vaka sayılarında yaşanan yükselişin, Anadolu illerinden büyükşehirlere dönüşlerin başlaması ile birlikte 'endişe edici' seviyeye tırmanabileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı vaka tablosunda ölüm oranında yaşanan artışların, 12-14 gün öncesinin vakalarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Yüzde 1,7'ye kadar gerileyen ölüm oranları son dönemde yeniden yüzde 2,5 seviyesine yükseldi. Ölüm oranının ve ağır hasta sayısının giderek artması sebebiyle de iyileşme oranında son birkaç haftadır gerileme yaşanıyor.

İlgili bakanlıkların yaptığı değerlendirmelerde, büyükşehirlerden, Anadolu şehirlerindeki memleketlerine gidenlerin beraberinde götürdüğü virüs yükünün, dönüşlerin başlayacağı eylül ayı birlikte yeniden büyük illere taşınması endişesi yaşanıyor. Yapılan çalışmalarda Anadolu şehirlerindeki virüs vakalarında birkaç hafta içinde 'sönümlenme' olabileceği beklentisi var. Ancak, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova gibi illerde üç dört hafta sonra 'vaka patlamaları' yaşanabileceği tahmini yapılıyor.

Ankara, Konya ve Kayseri gibi şehirlerde şimdiden beklentilerin üzerinde vaka artışlarının görüldüğü belirtilirken yapılan toplantılarda "Toplumdaki enfeksiyon oranı yüksek. Ama henüz İstanbul ve Marmara Bölgesi tıkanma noktasında değil. Eylül, dönüş ayı olacağı için bundan sonraki süreç önemli. Büyükşehirlere başlayan dönüşten sonra şimdi büyükşehirlere yönelik patlama ve artış haberlerini dinleyeceğiz. Artık uyanma sürecini yaşamak gerekiyor" görüşü dile getirildi.

BLOK YASAKLAR OLMAYACAK

Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların yaptıkları değerlendirme toplantılarında, toplumun yüzde 10'luk kesiminin hiçbir şekilde kurallara uymadığı ve uyarılara duyarsız kaldığı da gözlemlendi. Şu anda 'salgının kontrolden çıkmasının' söz konusu olmadığı, ancak toplumdaki hassasiyetin artırılması gerektiği üzerinde duruluyor.

Bundan sonraki süreçte ise salgının başındakine benzer Türkiye genelini ilgilendiren 'blok yasakların' uygulanmayacağı, nerede problem varsa o bölgeye yönelik 'izolasyon' uygulamaları olabileceği ve toplumdaki hareketliliği azaltacak tedbirlere başvurulabileceği belirtiliyor.

Yücel KAYAOĞLU

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar artacak
01 Eylül 2020 07:28		 Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti
01 Eylül 2020 00:35
Temel Kotil'in durumuna ilişkin açıklama
01 Eylül 2020 00:25		 Bisiklet tamircisi Meryem mühendislik hayaline ulaştı
31 Ağustos 2020 23:38
İstanbullular internette en çok ne arıyor?
31 Ağustos 2020 23:32		 Koronavirüse yakalanan Şenay hemşire hayatını kaybetti
31 Ağustos 2020 22:57
İstanbul'da yine aynı manzara! Yolu kapatıp, halay çektiler
31 Ağustos 2020 22:49		 Kovid-19'u yenen hasta: Bir nefese servetinizi veriyorsunuz
31 Ağustos 2020 22:42
Erdoğan'dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL'ye satın aldı
31 Ağustos 2020 22:29		 10 şehirde hava kalitesi yüzde 85 oranında düştü
31 Ağustos 2020 21:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:28 - Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar artacak07:16 - Okullar buruk başladı07:05 - Türkiye'nin müdahale hakkı doğdu06:56 - Türkiye'yi Ege'de 'hapsetme' peşindeler06:45 - Koronavirüs şehre 'göç' ediyor: Memleketine gidenler dönüşe geçti06:39 - Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı
06:26 - Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama06:18 - Uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı03:07 - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5'i muvazzaf 76 gözaltı00:35 - Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti00:25 - Temel Kotil'in durumuna ilişkin açıklama00:21 - Ankara adliyesinden personele esnek mesai saati uygulaması
00:04 - 1 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - İcra müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklanmadı23:45 - Bu fotoğraf Giresun'daki çalışmaların simgesi oldu23:41 - NKÜ'de ilk kayıtları Rektör Mümin Şahin yaptı23:38 - Bisiklet tamircisi Meryem mühendislik hayaline ulaştı
23:32 - İstanbullular internette en çok ne arıyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti
Temel Kotil'in durumuna ilişkin açıklama
Ankara adliyesinden personele esnek mesai saati uygulaması
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5'i muvazzaf 76 gözaltı
İcra müdür ve müdür yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklanmadı
Türkiye'nin müdahale hakkı doğdu
Koronavirüs şehre 'göç' ediyor: Memleketine gidenler dönüşe geçti
1 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Yunan jetlerini kadın pilotlarımız kovaladı
Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Masterchef Esra 3
kısa çalışma ödeneği 1
Senden tam tecavüzcü olur 1
anıtkabir'de erdoğan sloganı atılması 2
kdv 1
ötv 2
Hastaneler tıklım tıklım 2
ruj 1
özel iletişim vergisi 1
emine erdoğan'ın aşure günü paylaşımı 2
SON İLANLAR
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi 10 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Lima 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam