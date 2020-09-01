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Türkiye'yi Ege'de 'hapsetme' peşindeler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı kararlı adımların ardından AB'den yardım alarak harekete geçen Yunanistan'ın hain planları deşifre oldu: Ege'nin yüzde 70'ini kontrol etmek istiyor. Gemi rotalarının ve Boğazların hakimiyetini planlıyor.
 01 Eylül 2020 06:56
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Türkiye'yi Ege'de 'hapsetme' peşindeler

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasuları sınırlarını 12 mile çıkarma girişimini Türkiye savaş sebebi sayarken, Atina'nın 12 mil hayalinin gerisinde birçok plan olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, Ege Denizi'nde 12 mili dile getiren Atina, bu hamlesiyle, Ege'de çıkar dengelerini Türkiye'nin aleyhine orantısız bir şekilde değiştirmeye çalışıyor.

HEDEF TEK BAŞINA KONTROL

Yunanistan'ın, Ege'nin yüzde 70'ini kontrol etmeyi ve Türkiye'yi burada küçük bir alana sıkıştırmayı planladığına işaret eden uzmanlar, 12 mil hayali ile uzun vadede Akdeniz'den Ege'ye oradan da Boğazlar ve Karadeniz'e uzanan en işlek deniz yolları konumundaki gemi rotalarının kontrol edilmesinin amaçlandığını ifade ediyor. Ayrıca, Atina'nın Türk gemilerinin uluslararası sulara açılmasını engellemeye, Boğazların kontrolünü sağ-layarak Türkiye'yi Ege'de hapsetmeyi hedeflediğine dikkat çekiliyor.

ABD, RUSYA VE İNGİLTERE İSTEMİYOR

Yunanistan, mevcut durumda 6 mil olan karasuları sınırıyla Ege Denizi'nin yüzde 40'ını kontrol ediyor. 12 mile çıkarması durumda ise bu oran yüzde 70 sevilerine yükselmiş olacak. Böyle bir durumda Türkiye'ye Ege'de yüzde 10'undan daha az bir alan kalıyor. Ayrıca şu anda Ege'de açık deniz alanının büyüklüğü yüzde 51 iken Atina'nın 12 mil hamlesiyle bu oran da yüzde 19'lara kadar düşecek. Uluslararası su yollarını da engelleyecek olan böyle bir duruma Rusya, ABD ve İngiltere'nin karşı çıktığı, söz konusu ülkelerin açık denizlerin hakimiyetini Yunanistan'ın sorumluluğuna bırakılmasını istemedikleri de belirtiliyor.

3 MİLDEN 6 MİLE ÇIKARILMIŞTI

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan karasuları sorununun temelinde Lozan Barış Antlaşması ile Ege Denizi'nde tesis edilen dengenin zaman içinde Yunanistan avantajına bozulması yatıyor. Yunanistan 1936 yılında tek taraflı Lozan'da 3 mil olarak belirlenen karasularını 6 deniz miline çıkarmış, o dönem Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu hava nedeniyle Türkiye, bu karara itiraz edilmemişti. Bundan 28 yıl sonra ise Türkiye de Yunanistan'ın Anadolu kıyılarına yakın adaları silahlandırması sonrasında karasularını 6 deniz miline çıkartmıştı.

PARİS ANTLAŞMASI'NI TAKMIYORLAR

Bu tartışmalar sürerken Yunanistan provokasyonlarına da devam ediyor. Yunanistan, Türkiye'nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası'na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti. Meis Adası, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada'sına bağlı. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması gereğince Yunanistan'ın bu adada kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurması ve tahkimat yapması yasak. Bu adımın Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurgulayan Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizdi. Gemilerimiz ise bölgede teyakkuz durumunu sürdürüyor...

Selçuk Böke
Türkiye
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