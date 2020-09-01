Okullar buruk başladı

2020-2021 eğitim-öğretim yılı koranavirüs salgını nedeniyle 'uzaktan' başladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da uzaktan eğitimin ilk ders zilini Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen törende İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrasında çaldı. Selçuk, yeni eğitim-öğretim dönemine öğretmenler ve okulların yönetimleriyle hareket ettiklerini ve ders programlarının hazır olduğunu belirterek, "Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci, ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. Ondan sonra 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili gerekli işlemler de sürüyor" diye konuştu.

5 BİN EBA DESTEK NOKTASI

Canlı sınıfların yanı sıra öğretmenlerin farklı platformlardan da öğrencilere erişebileceğini ifade eden Selçuk, "Bu arada erişimi güç olan bazı çocuklarımız için de hazırlıklarımız sürüyor. Bu hazırlıklarımızın birçok boyutu var, farklı şehirlerde değişmek üzere. Bunlardan bir tanesi de 5 binin üzerindeki EBA destek noktası çalışmamız. Bu şekilde bütün hızımızla başladık" bilgisini verdi.

EKSİKLİKLERİ TAMAMLIYORUZ

Sınıf öğretmeni öncülüğünde 3'üncü sınıf öğrencilerinin canlı dersine bağlanan Bakan Selçuk, "Hep söylediğimiz şey şu, risk varsa biz yokuz. Şu anda okulların açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu, uzaktan başlayalım dedik. İlk baştaki o hazırlıksızlığımız artık yok. Ders çizelgelerimiz, EBA Televizyonu, EBA internetteki içerikler, öğretmen eğitimleri... Bunların tümünde çok büyük mesafe aldık. Eksiklerimiz var, bunları tamamlamakla ilgili de büyük bir çabamız var. Bütün il ve ilçeleri tek tek, okul okul inceliyoruz."

Yasemin Asan