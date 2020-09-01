Adli yıl virüs tedbirleri ile bugün başlıyor

2020-2021 Adli Yılı, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün düzenlenecek törenle başlayacak. Adli yıl açılışıyla birlikte tüm adliyeler ve yüksek yargı kurumları tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

Yeni adli yılda da kritik FETÖ soruşturma ve davaları hız kesmeden sürecek. Bunların arasında darbe davaları da bulunuyor. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 289 darbe davası açılmıştı. 15 Temmuz'dan bu yana söz konusu davalardan 276'sı tamamlandı. Geriye kalan 13 davanın da yeni adli yılda bitirilmesi bekleniyor.

AKINCI ÜSSÜ DAVASI

Bu davalardan en kritiği ise Akıncı Üssü davası. Darbe girişimini yöneten firari Adil Öksüz ile tutuklu imamlar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile 15 Temmuz'da Ankara'ya bomba yağdıran hain pilotların arasında bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasının görülmesine bugün devam edilecek. Yine 521 sanıklı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası ile 142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası da yeni adli yılda devam edecek.

KRİTİK FETÖ DAVALARI

Darbe davalarının yanı sıra önemli FETÖ davaları da görülmeye devam edecek. Bunların arasında, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davası, FETÖ'nün CIA bağlantısını kuran ve Türkiye'deki tüm karanlık olaylarda parmağı olduğu ortaya çıkan eski MİT'çi Enver Altaylı'nın yargılandığı dava, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanığın yargılandığı "kaset kumpası" davası, FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası" davası ve FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas davası ile usulsüz dinleme ve FETÖ'nün soru hırsızlıklarına ilişkin davalar da bulunuyor.FETÖ'nün özellikle TSK'daki kripto yapılanmasına büyük darbe vuran ankesör soruşturmaları tüm Türkiye'de yürütülüyor.

E-DURUŞMA YAYGINLAŞACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise 2020-2021 Adli Yıl açılışı nedeniyle yayımladığı mesajında, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yeni adli yılda da tüm uygulayıcılar için yol haritası olacağını belirtti. Ayrıca İnsan Hakları Eylem Planı'nı da bu dönemde hayata geçireceklerini bildiren Gül, "Umuyorum ki yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır. Bu bağlamda, reform belgemizde öngörülen hedeflerimizi adım adım hayata geçirme gayreti içindeyiz. Yeni adli yıl, test süreci başarıyla devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacaktır" dedi.

111 bin FETÖ dosyası

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, şu anda derdest halde 133 bin 157 kişi hakkında 67 bin 573 FETÖ soruşturması bulunuyor. Yargılama aşamasındaki dosya sayısı ise 43 bin 534. Söz konusu davalarda yargılanan sanık sayısının da 59 bin 448 olduğu öğrenildi. Yeni adli yılda söz konusu 111 bin 107 soruşturma ve davanın önemli kısmının sonuçlanacağı ifade ediliyor. İlk derece mahkemelerince sonuçlandırılan darbe ve FETÖ davaları yüksek yargının önüne gitmeye başladı. Sonuçlanan darbe davalarından 132'sinin Yargıtay'ın önünde olduğu, yine temyiz ya da istinaf incelemesindeki FETÖ dosya sayısının 32 bin civarında olduğu belirtildi.

Kovid-19'a sıkı tedbir

Koronavirüs sayılarındaki artış nedeniyle yeni adli yılın başlamasıyla adliyelerde sıkı tedbirler uygulanacak. Adliyelere maskesiz kimse alınmayacak. Yine adliyelerde herhangi bir işi olduğunu ispat edemeyenlerin girişine izin verilmeyecek. Girişlerde ateş ölçümü yapılacak. Özellikle duruşma salonları, kalem odaları ve genel kullanım alanları sık sık temizlenecek. Duruşmalarda SEGBİS sisteminin kullanımı yaygınlaştırılacak. Tutukluların ceza infaz kurumlarından, adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler alınacak. Fiziki teması en aza indirmek için ön büroların faaliyetleri artacak. Adliyelerdeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilecek.

Cezaevi ziyareti HES koduyla

Bugünden itibaren cezaevlerine ziyarete gelenler, HES koduyla içeri alınacak. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu, ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için "HES kodu" uygulamasına geçilmesini önerdi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise 1 Eylül'den itibaren ziyaretçilerin cezaevlerine HES koduyla giriş yapmalarını kararlaştırdı. Kod, cep telefonlarına indirilen HES uygulamasından ya da SMS'le alınabiliyor.

Osman Özgan