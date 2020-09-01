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Türkiye uzay rekabetinde ben de varım demeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağını açıkladığı Türkiye, uzay için uzun zamandır hazırlık yapıyor. İlk adım uzaya roket fırlatmak. İkinci aşamada ise mini uydularının uzaya gönderilmesi konusu var.
 01 Eylül 2020 07:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda dile getirdiği "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağı" sözleri uzaya bağımsız erişim hedefleyen Türkiye'nin çalışmalarda sona yaklaştığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

Kısa bir süre önce Uzay Ajansı'nı kuran Türkiye, uzaya erişebilecek Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme Projesine odaklanmıştı. ROKETSAN bünyesinde 2008 yılında kurulan Uydu Fırlatma Sistemleri Tasarım Birimi, uydu fırlatma sistemleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için savunma sanayi şirketleri bünyesinde Türkiye'de oluşturulan ilk yapılanma oldu. ROKETSAN'ın sıvı yakıtlı roketlerle ilgili çalışmaları kapsamında farklı denemeler yapıldı.

İLK AŞAMADA MİLLİ ROKET VAR

Bu roketlerin uzaya gönderilmesi ve uzayda hareket etmesi Türkiye'nin uzaya kendi imkanları ile erişebilmesi anlamına gelecek. Bundan sonraki denemelerde ana amaç uzayda yol kat edebilmek olacak. Türkiye'nin kendi roketleri ile uzaya ulaşması ile ilk aşama tamamlanacak.

MİKRO UYDU YOLDA

İkinci aşama ise Türkiye'nin kendi ürettiği uyduları kendi roket sistemi ile uzaya taşıması olacak. Uydu çalışmaları ise birkaç aşamada ele alınıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı Türkiye Uzay Ajansı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile mikro uydular ve çeşitli seviyedeki gözetleme, haberleşme uyduları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yerli uyduların geliştirilmesi için hedeflenen tarih 2025. Bu tarihte uyduların yörüngeye de milli roketlerle taşınması da planlar arasında bulunuyor.

ŞİRKETLER DE HAZIRLIK YAPIYOR

ROKETSAN'ın yanı sıra bir firma daha uzaya erişim için çalışma yürütüyor. 2017 yılından Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan Delta V Uzay Teknolojileri şirketi bünyesinde gerçekleşen çalışmalar kapsamında hibrit yakıtlı roket üretmek için çalışma yapıyor. Hibrit yakıtlı roket sıvı yakıtlı roketlerden daha güvenli olduğu biliniyor.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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