Adana'yı sis bastı, göz gözü görmedi

BAHÇESİNDEKİ 3 UÇAKLA HAVALİMANINI ANDIRAN LİSE, HELİKOPTER İÇİN GÜN SAYIYOR Bahçesindeki yolcu, savaş ve eğitim uçağıyla mini bir havalimanını andıran Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl Türkiye'nin en çok tercih edilen meslek lisesi oldu. Liseye, yeni dönemde bir de helikopter kazandırılması için çalışma başlatıldı. 4 yıl önce Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle yoluna devam ediyor. 2017 yılında Türk Hava Kurumu tarafından bağışlanan T67 tipi eğitim uçağı, ardından aynı yıl Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının getirilmesiyle adından söz edilen okul, havacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkati çekti. Okulun bahçesine konulan uçak; müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken, uçağın kokpitinde öğrenciler pratik eğitim almaya başladı.