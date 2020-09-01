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Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları

Yaz tatilinin bitmesiyle büyük kentlerde 'alarm' haline geçilirken kış önlemleri de gündemde. Ancak bu dönem hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. 65 yaş üstüne kısıtlamalar devam ederken üniversitelerin açılışı da şimdilik gündemde değil
 01 Eylül 2020 08:25
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı ve hükümetteki ikinci dalga hazırlıkları çerçevesinde, eylül-ekim aylarına yönelik yeni planlamalar değerlendiriliyor. Yapılan seri toplantılarda, yeni dönemin bir öncekinden farklı kurgulanacağı ve geçtiğimiz mart-nisan deneyiminden yararlanarak, kontrollü ve bölgesel yeni kurallar konulacağı ifade ediliyor.

Yaz aylarından önce yüzde 1.7'ye kadar düşen ölüm oranları, son dönemde yeniden yüzde 2.5'e yükseldi. Buna rağmen, sağlık sisteminin başvuruları hala karşılayabildiği belirtildi. İstanbul'da kurulan sahra hastaneleriyle 2 bin ilave yatak oluştuğu, ayrıca diğer hastanelerin yaz döneminde salgına yönelik eksikliklerini giderdiği ifade ediliyor.

Ekimde beklenen olası artıştan önce, yeniden duyarlılığın arttırılması gerektiği belirtiliyor. Eylülde Anadolu'dan dönüşlerin tamamlanacağı, bu nedenle, başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi'nde Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi illerdeki vaka sayılarında 3-4 hafta içinde artış beklendiği ifade ediliyor. Ankara ve Konya'daki artış da buna örnek olarak gösteriliyor.

YAZ REHAVETİ BİTİYOR

Uzmanlar, 'yaz aklı'nı geride bırakıp, 'kış aklı'na geçiş yapmak gerektiğini belirterek, "Ne yaparsanız yapın yaz ayları insanların rahatladığı, gevşediği dönemdi. Bu süreç şimdi bitiyor. Büyükşehirlere başlayan dönüşten sonra, herkes normal yaşantısına geri döndüğünde, dışarıdan uyaranlar devreye girecek. Salgına yakalanan bir yakını, bir arkadaş, bir komşu onu yeniden önlem alma konusunda tetikleyecek ve yaz rehaveti sona erecek" diyor.

NEREDE SORUN VARSA ORADA YASAK

- Bundan sonra blok yasaklar uygulanmayacak. Bölgesel yasaklar ve kararlar devam edecek. Nerede sorun varsa orası izole edilecek. İşyerleri ve dükkanlar kapatılmayacak.
- İllerdeki duruma göre haftasonu sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.
- Hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bu konuda 65 yaş üstü ve üniversite öğrencilerine yönelik kararlar etkili olacak. 65 yaş üstü gruplar için belli alanlara girememe yasağı devam edebilecek. Onların bineceği otobüs, gideceği parkın ayrı olması gibi yaklaşımlar sergilenebilecek.
- Dışarıdaki hareketliliği gruplara ayırma planlaması yapılacak.
- Ara kesmeler uygulanarak virüsün birinden diğerine atlamasının önlemi alınacak.
- En önemli karar, okullar konusunda olacak. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik rahatsızlığı olan çocukların evde eğitim görmesi, üst sınıflarda sadece 8 ve 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor.
- Üniversitelerin açılması ise planlar arasında değil. 8 milyon gencin tüm Türkiye genelinde harekette olmasının, yurtların, okul kantinlerinin, okulların çevresindeki kafeteryaların hareketlenmesi anlamına geleceği, bunun da kontrol edilemeyeceği konuşuluyor.
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