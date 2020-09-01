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Dolandırıcılar, Fizik Profesörünü de ağlarına düşürdü

Telefon dolandırıcıları, bu kez emekli Prof. Çetin Bolcal'ı hedef seçti. Eşinin gözaltına alındığını söyleyen zanlılara 265 bin lira veren Prof. Bolcal, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı
 01 Eylül 2020 09:24
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Dolandırıcılar, Fizik Profesörünü de ağlarına düşürdü

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden emekli Fizik Profesörü Çetin Bolcal, geçtiğimiz günlerde kendisini komiser olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandı. Telefondaki sahte polis, Bolcal'a savcının talimatı üzerine aradığını, hesabından 100 bin dolar para çektiklerini ama banka hesabındaki paranın durduğunu ve derhal çekilmesi gerektiğini söyledi. Aynı şahısla bağlantılı olan bir başka şahıs profesörün eşini arayarak konuşulanları destekler şekilde ikna etmeye çalıştı. Bunun sonrasından ev telefonları erkek bir şahıs tarafından arandı ve "FETÖ üyesi birine para göndermişsiniz" diyerek çifti korkuttu. Bankaya yönelik operasyon olacağı ve parayı çekmesi gerektiği söylenen emekli profesör ikna edildi.

'ÇAY KOY GELİYORUZ' DEDİLER

Telefon konuşmalarından sonra bankaya gidip 265 bin lira çeken Prof. Bolcal, bir operasyon içinde olduğunu düşündü ve sürekli olarak kendisini komiser olarak tanıtan şahısla iletişim halinde kaldı. Eve gelen eşi ise başka bir bankada hesabı olduğu söylenince tekrar bankaya gitti. Evde yalnız kalan Prof. Bolcal, iletişimde olduğu sahte komiserin isteği üzerine parayı masanın üzerine koyup fotoğrafını çekti ve yolladı. Sahte komiser, bu kez "Paralardaki parmak izlerini tespit etmemiz gerek. Gelecek olan şahsa teslim et" dedi. Eşinin nerede olduğunu öğrenmek isteyen profesöre polis merkezinde olduğu söylendi. Prof. Bolcal, tüm parayı gelen şahsa teslim etti. Parayı alan dolandırıcılar, daha sonra telefonla arayıp "15 dakika sonra parayı getireceğiz çay koy" dedi. Eşi eve geldiğinde polis merkezine gitmediğini öğrenen Bolcal, sahte komiseri arayınca telefon suratına kapandı. Dolandırıldığını ve operasyonun aslında kendisi olduğunu anlayan Prof. Bolcal, soluğu savcılıkta alarak kimliği belirsiz şahıslardan şikayetçi oldu.

DİLEK YAMAN
Sabah
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