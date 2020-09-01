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Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Son dönemde en çok artışın Ankara'da olduğunu söyledi. İstanbul'da artış yaşanmadığını vurguladı.
 01 Eylül 2020 09:25
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Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gaztesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu.

İşte Hakan'ın yazısının ilgili kısmı:

İSTANBUL'DA ARTIŞ YOK

İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul'da ciddi bir artış yok.

Sağlık Bakanı Koca'ya sordum: Salgında son durum nedir

Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege'de artış yok.

İzmir'de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında.

ARTIŞ YAŞANAN 10 İL

Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında... Mersin ve Manisa'da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü...

Şunu da söyleyeyim:

Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti...

Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz.
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