Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Mardin'de, 1831 personelin görev aldığı "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.
|01 Eylül 2020 08:59
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İçişleri Bakanlığınca terör örgütüne yönelik Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonu başlatıldı.
Operasyona, komando, özel harekat ve güvenlik korucularından 1831 personel ve 122 operasyonel tim katıldı.
Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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