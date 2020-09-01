Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav yerleri açıklandı
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav yerleri açıklandı
|01 Eylül 2020 09:07
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Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav yerlerini açıkladı
Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı
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