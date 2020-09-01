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HSK Başkanvekili Yılmaz'dan yeni adli yıl mesajı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yargı görevlilerinin mutlak tarafsız, güvenilir, her türlü kuşku ve etkiden uzak, saygın kişiler olmasının toplumun huzuru ve güveni için şart olduğunu belirtti.
 01 Eylül 2020 09:15
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HSK Başkanvekili Yılmaz'dan yeni adli yıl mesajı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yargı görevlilerinin mutlak tarafsız, güvenilir, her türlü kuşku ve etkiden uzak, saygın kişiler olmasının toplumun huzuru ve güveni için şart olduğunu belirtti.

Yılmaz, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, adaletin, toplum yaşamını düzenleyen, huzur ve mutluluğun temelini oluşturan asil bir duygu olduğunu vurguladı.

Adalet dağıtımının önde gelen hizmetlerden biri sayıldığını ifade eden Yılmaz, toplumun, bireyin yaşamlarını ve işlerini güvence içinde sürdürmek istediğini anlattı.

Yılmaz, "Hangi türden olursa olsun, haksızlıklara karşı en büyük güvencelerden birisi kuşkusuz mahkemelerdir. O halde yargı görevlilerinin mutlak tarafsız, güvenilir, her türlü kuşku ve etkiden uzak, saygın kişiler olması toplumun huzuru ve güveni için şarttır. Türk hakim ve savcıları olarak iyi biliriz ki adalet duygusuyla biçimlenmiş, yasalara ve hukuka saygılı bir toplum, ancak adalet hizmetinin aksamadan yürütüldüğü bir ortamda yeşerir. Adaletin dürüst, etkin ve süratli dağıtılması devletin varlığının da güvencesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet dağıtma görevinin, güç bir zihinsel çalışmayı gerektirdiğine dikkati çeken Yılmaz, hakim ve savcıların da yaşadığı toplumun birer ferdi olduğuna bildirdi.

HSK Başkanvekili Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yargı kararlarının eleştirilmesi ve değerlendirilmesi doğru ve gereklidir ama bunun için kararın biçimsel olarak kesinleşmesi, bir başka anlatımla o kararla ilgili kanun yollarının tükenmiş olması gerekir. Aksi bir durum bazı hallerde suç oluşturabileceği gibi, yargılamanın her iki tarafı için de adil yargılanma hakkının ihlaline neden olabilecektir. Ayrıca, eleştiri için sağlam bir dosya kapsamı bilgisi ve hukukçu gözü mutlaka ihmal edilmemelidir."

Yargı teşkilatının, vatan ve millet sevgisi, cumhuriyet ve hukuka bağlılığı, milli iradenin hayat bulduğu demokrasiye duyduğu derin saygı, kendine özgü ağırlığı ve mutlak tarafsızlığı ile Türk milleti ve devletin yanında olacağını belirten Yılmaz, görevi başında şehit olan hakimleri, savcıları, avukatları, teşkilat mensuplarını andı, emekli personele teşekkürlerini iletti.

Mehmet Yılmaz, "Değerli meslektaşlarım, alnınız ak, yüreğiniz sıcak, hükmünüz berrak, adaletiniz tam olsun. Yeni adli yılın yargı camiamıza ve yüce Türk milletine hayırlar getirmesini canı yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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