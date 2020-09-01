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Testi şüpheli çıkan bir öğretmen gözetim altına alındı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, sağlık sorunu için gittiği hastanede yapılan korona testi şüpheli çıkan öğretmen gözetim altına alındı. Herhangi bir belirtisi olmayan öğretmene, yeniden test yapılacağı bildirildi.
 01 Eylül 2020 09:18
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Testi şüpheli çıkan bir öğretmen gözetim altına alındı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, sağlık sorunu için gittiği hastanede yapılan korona testi şüpheli çıkan öğretmen gözetim altına alındı. Herhangi bir belirtisi olmayan öğretmene, yeniden test yapılacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tavas ilçesi Yaka Mahallesinde bulunan Zeybekler Anadolu Lisesinde görevli İngilizce öğretmeni A.Ş'ye, başka bir rahatsızlığı için gittiği sağlık kuruluşunda zorunlu olarak korona virüs testi yapıldı. Testin şüpheli çıkması üzerine A.Ş., evinde gözetim altına alındı. Her hangi bir şikayeti ve hastalık belirtisi olmayan öğretmen A.Ş'ye, 14 günlük gözetim süresinin ardından yeniden test yapılacağı ve kesin sonucun buna göre belli olacağı öğrenildi.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak bazı yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer alan test sonucunun pozitif çıktığı, hastalık belirtilerinin olduğu, öğretmen A.Ş. ve ailesiyle birlikte okulun da karantinaya alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Seminer programının ardından söz konusu okulda uzaktan eğitimlerin de normal bir şekilde başladığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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