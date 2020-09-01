Babanın evlat isyanı: Böyle evlat olmaz olsun
Adana'da bir baba kendisini darp edip minibüsüne de tabanca ile ateş edip kaçan oğlu için "böyle evlat olmaz olsun" dedi.
|01 Eylül 2020 09:20
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Bagatur Bulvarında, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim D.'ye oğlu Abuzer D. ve yeğeni Mehmet Ali D. tarafından ateş açıldı. Daha sonra araçtan inen Abuzer ve Mehmet Ali D. sopayla Halil İbrahim D.'yi dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler kaçtı. Silahtan çıkan mermi ise Halil İbrahim D.'ye ait minibüse isabet etti. Olayın ardından polis şüphelileri yakaladı.
Öz oğlu tarafından dövülen ve tabanca ile tehdit edilen baba, "Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi, biri oğlum biri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü. Böyle evlat olmaz olsun" dedi.
Zanlılar polis merkezine götürüldü.
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