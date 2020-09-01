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Çöpleri denize döktü mahkeme akıl hastanesine gönderdi

Kuşadası'nda 3 gün önce bir okul, ardından bir mesire yerindeki ağaçları ateşe veren dün de dünyaca ünlü kadınlar plajındaki şezlong ve şemsiyeleri kırıp çöpleri denize atan ve gözaltına alınan 41 yaşındaki bir kişi, mahkeme kararıyla Manisa'daki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
 01 Eylül 2020 09:28
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Bilindiği gibi, 41 yaşındaki Murat K. isimli bir kişi ilk olarak 28 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında Kuşadası Ege Mahallesi'ndeki İbrahim Zeki Emgin İlkokulu'nun bahçesindeki ağaçları ateşe verdi. Okulun bahçesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın söndürülerek, kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Bahçedeki 5 ağaç zarar görürken alevler okula sıçramadan söndürülmüştü. Okulun bahçesindeki ağaçları ateşe verdiği ortaya çıkan Murat K., "Halkımızın ne kadar bilinçli olduğunu test etmek için ağaçları yaktım. Okul olduğunu bile bile yaktım. Zarar neyse karşılamaya hazırım. Ağaçları yaktığım için pişman değilim çünkü daha hiçbir yer zarar görmedi'' diyerek çevredekilerden tepki görürken, polis tarafından da gözaltına alınmıştı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Boş durmadı mesire yerindeki ağaçları ateşe verdi, plajı kırdı döktü, çöpleri denize attı

Okul bahçesindeki ağaçları yakmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 41 yaşındaki Murat K. yine rahat durmadı ve bu kez ilk önce Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan bir mesire yerindeki ağaçları ateşe verdi ve kaçtı. Murat K. isimli maganda son olarak Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi'nde ortaya çıktı. Kadınlar Denizi'nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar vererek çöp kutularını denize atması büyük tepki gören Murat K. bu kez çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kameraya kaydedildi. Şemsiye ve şezlongları parçalayıp, poşetlerdeki toplanmış çöpleri de denize döken Murat K.'nın magandalık ve vandallık görüntülerinin kameralara da yansıması üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu şüpheliyi hem vatandaşların hem de plajı işleten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in şikayeti üzerine ikinci kez gözaltına alarak işlem başlattı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sahillerde düzeni sağlamaya yönelik çalışmaları titizlikle yerine getirdiklerini belirterek "Kamu malına kasti olarak zarar veren kötü niyetli bu vandallarla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Murat K. gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Murat K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadesi alınan Murat K. mahkeme tarafından akli durumunun tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mahkemenin kararı üzerine gözaltındaki Murat K. araçla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne teslim etti.
İhlas Haber Ajansı
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