Dolar ve avro güne nasıl başladı?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle
|01 Eylül 2020 09:39
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