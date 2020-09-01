İzmir'de akılalmaz olay! Evine gelen misafirleri bıçakladı
|01 Eylül 2020 09:46
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Olay, saat 04.00 sıralarında, Küçükada Mahallesi 2232 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Adem H. ve Engin K., akrabaları olan Gülizar K.'nin evine misafirliğe gitti. Ancak Gülizar Y. ile misafirleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülizar Y., mutfaktan aldığı bıçakla Adem H. ve Engin K. bıçakladı. Yaşanan arbede sırasında Gülizar Y. de yaralandı.
Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar Engin K. ve Adem H. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gülizar Y. ise polis eşliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Engin K.'nın ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
Polis, soruşturma başlattı.
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