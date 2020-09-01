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DSÖ virüs ilacının kullanımını ikinci kez durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 vakalarının rekor düzeyde artması sonrası bu hastalığın tedavisinde kullanılan "hidroksiklorokin" ve "lopinavir/ritonavir" bileşimi ilaçların "ölüm oranını düşürmekte başarısız olduğu" gerekçesiyle satışını ikinci kez durdurdu.
 01 Eylül 2020 09:48
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DSÖ virüs ilacının kullanımını ikinci kez durdurdu

DSÖ yetkilileri ayrıca dünya genelinde 24 saat içerisinde 212 bin yeni Covid-19 vakası görüldüğünü ve bunun şimdiye kadar ki en yüksek rakam olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ, bugün Dayanışma Denemesi'nin Uluslararası Yönlendirme Komitesi'nin hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir ilaçlarının denemelerine son verilmesi tavsiyesini kabul etti" ifadesi yer aldı.

Hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların geçici deneme sonuçlarının standart tedaviyle karşılaştırıldığında Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarını "hiç azaltmadığını" ya da "çok az azalttığını" belirtilen DSÖ, görevli araştırmacıların bu ilaçların kullanımını derhal durduracağını bildirildi.

Avrupa Komisyonu hidroksiklorokin'e kısmen onay verdi ancak hastanede tedavi imkanı bulunmadığı zorunlu durumlarda kullanılabileceğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 25 Mayıs tarihinde, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Ghebreyesus, 3 Haziran'da ise Covid-19 tedavisinde kullanılan sıtma ilacının denemelerinin yeniden başlayacağını bildirmişti.

DSÖ bünyesinde bugüne kadar Covid-19 ile alakalı 19 aşı denemesi yapılırken, 150'den fazla ilaç da test edildi.
Memurlar.Net
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