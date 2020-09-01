Ambulans şoförü 120 kilo ağırlığındaki hastayı 2 kilometre sırtında taşıdı
Batman'ın Sason ilçesinde ihbar üzerine hasta almaya giden ambulans eve gidemeyince 74 yaşındaki 120 kilo ağırlığındaki hastayı sırtına alan ambulans şoförü, hastayı 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa getirdi.
|01 Eylül 2020 10:11
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyünde yaşayan 74 yaşındaki 120 kilo ağırlığındaki yatalak hasta Fatma Arslan, evinde fenalaşınca, ailesi 112 ekiplerinden yardım istedi.
İhbarı alan 112 sağlık ekipleri, kısa süre içerisinde köye ulaştı. Ekipler, hastanın ikamet ettiği eve yol olmayınca ambulansı park ederek eve gitti. Evde hastaya yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekibinden ambulans şoförü Mahsum Yaman, hastayı sırtına alarak 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar götürdü.
Ambulans şoförünün bu hareketi, hastanın yakınları ve çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. Sason Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Fatma Arslan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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