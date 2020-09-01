Kayseri'de FETÖ operasyonu: 13'ü muvazzaf 14 gözaltı
Kayseri merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı
|01 Eylül 2020 10:27
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Kayseri merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri ve 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, aralarında yüzbaşı rütbesinde şüphelilerin de olduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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