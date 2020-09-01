Kayseri'de FETÖ operasyonu: 13'ü muvazzaf 14 gözaltı

HÜKÜMETTEN KORONAVİRÜSTE 2'NCİ DALGA HAZIRLIKLARI Yaz tatilinin bitmesiyle büyük kentlerde 'alarm' haline geçilirken kış önlemleri de gündemde. Ancak bu dönem hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. 65 yaş üstüne kısıtlamalar devam ederken üniversitelerin açılışı da şimdilik gündemde değil