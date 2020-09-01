1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Domates tarlasında ders başı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim uzaktan eğitimle başladı. Bazı öğrenciler evlerinde internet olmadığından okul sınıflarına gelerek, uzaktan eğitime katılırken, bazı öğrenciler ise tarlada tabletleriyle uzaktan eğitime katılıyor.
 01 Eylül 2020 10:30
Yazdır
Domates tarlasında ders başı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim uzaktan eğitimle başladı. Bazı öğrenciler evlerinde internet olmadığından okul sınıflarına gelerek, uzaktan eğitime katılırken, bazı öğrenciler ise tarlada tabletleriyle uzaktan eğitime katılıyor.

2020-2021 eğitim öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de, okunan istiklal marşı ve çalınan sembolik zil ile başladı. Ancak salgın nedeniyle öğrenciler okullara gelemedi. Eğitim EBA üzerinden uzaktan eğitim ile yapıldı.

Babasının domates bahçesinde ders çalıştı

Böğürtlen 8. Sınıf öğrencisi Rabia Çengil, evlerinin önündeki babasına ait domates bahçesinde bir yandan domates toplarken, uzaktan eğitim saatinin gelmesiyle beraber kardeşine ait tablette merkezden yapılan canlı yayın ile öğretmeninden canlı olarak dersi seyretti.

Vali amcadan bir tablet istiyorum

Kardeşine ait tabletle domates bahçesinde dersini çalışan Rabia, daha iyi ders çalışmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den bir tablet istedi. Rabia okulunu çok özlediğini ve bir an önce okulların açılmasını istediğini belirterek, "Virüs nedeniyle geçen sene doğru dürüst okula gidemedik. Bu sene de okullar açıldı, yine okula gidemiyoruz. Ben boş zamanlarda babamın tarlasında çalışıyorum. Ders saati geldiğinde ise kardeşimin tabletinden EBA üzerinden dersimi dinliyorum. Ama bir tabletim olsaydı, daha iyi ders çalışırdım. Vali amcamdan bir tablet istiyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı emirleri doğrultusunda internet altyapısı sağlam olan merkez okullarında kurulan EBA destek merkezleri sayesinde öğretmenler kırsal mahallelerde olan öğrencilerine uzaktan ders veriyor. İnterneti olmayan öğrenciler ise okullarda açılan uzaktan eğitim sınıflarına gelerek, öğretmenlerinden canlı olarak dersleri dinliyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Böğürtlen ilk-ortaokulu idaresi, okul internetine bağladıkları modemlerle öğrencilerin evlerinde rahatça internete girip derslerini çalışmaları imkanını sağladı. Evlerinde bilgisayar, tableti olmayan öğrenciler ise, yine okulda açılan EBA sınıfları ile sınıfa gelerek, rahatça derslerini bilgisayarlar üzerinden takip edebiliyor.

Evinde internet ve bilgisayar olmadığı için okula gelen ve uzaktan eğitim sınıfında merkezden canlı yayın yapan öğretmenini seyreden Sulatan Çay, "Evlerimizde bilgisayar yok, internet yok. Öğretmenlerimiz sınıflara bilgisayarlar yerleştirmiş, bizde bu sınıflara gelerek ders dinliyoruz. Bir an önce okullarımızın açılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Böğürtlen 8. Sınıf öğrencilerine ilk dersi veren Öğretmenlerden Cansu Kılıç, "Bugünden itibaren öğrencilerime yönelik canlı yayınlarımız başladı. Bilindiği gibi köylerde internet erişimi biraz zor, onun için şehir merkezinde EBA destek noktaları kuruldu. Bizde Yusuf Sami Anadolu Lisesindeyiz ve burada okulumuza tahsis edilen bir sınıf var, bizde bu sınıftan canlı yayınlarla öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yusuf Sami Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Karael yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okulumuzda EBA Destek Merkezimizle yalnızca kendi öğrencilerimize değil, uzaktan eğitime erişimi kısıtlı olan okullarımıza ve öğrencilerimize de imkan sağlamaya çalışıyoruz. Özelikle kırsal kesimde ki öğretmenlerimiz öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı vermeleri için burada ki, akıllı tahtaları, bilgisayarları, fiber altyapısını rahatlıkla kullanabilecektir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Maske yasağının olduğu kentte, Vali maskesiz denetim yaptı
01 Eylül 2020 11:03		 Vakaların arttığı ilçede virüsten ölümlerde artıyor
01 Eylül 2020 10:18
Ambulans şoförü 120 kilo ağırlığındaki hastayı 2 kilometre sırtında taşıdı
01 Eylül 2020 10:11		 Babanın evlat isyanı: Böyle evlat olmaz olsun
01 Eylül 2020 09:20
Sürücülerden 'Duba eziyeti bitsin' isyanı
01 Eylül 2020 09:04		 Adana'yı sis bastı, göz gözü görmedi
01 Eylül 2020 07:58
Sarıgöl Ovası 'beyaz örtüye' büründü
31 Ağustos 2020 21:29		 Kaz yetiştiriciliği ilçenin yeni gelir kapısı olacak
31 Ağustos 2020 21:26
Belediye alım garantisi verdi, ilk 50 günde 25 bin TL kazandı
31 Ağustos 2020 20:52		 Tarlasını sürerken binlerce yıllık tarihi küp buldu
31 Ağustos 2020 20:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Feyzioğlu'ndan avukatlık hizmetlerinde KDV indirilsin önerisi11:31 - Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı11:29 - Sağlık çalışanları uyardı: Kimse bana bir şey olmaz demesin11:28 - Bakan Pakdemirli: 3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı11:22 - Gram altın 472 liraya yükseldi11:16 - Bakan Soylu, DAEŞ'in sözde Türkiye emirini açıkladı
11:09 - Velilere KDV indirimi uyarısı11:05 - Bakan Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrencilerle ilgili paylaşım11:03 - Maske yasağının olduğu kentte, Vali maskesiz denetim yaptı11:00 - YÖK Lisans Tamamlama başvuru sonuçlarını açıklayamadı10:56 - Sahte jandarma ve savcılar 34 bin dolarlarını dolandırdı10:49 - Koronavirüsü 5 ayda yendi
10:45 - Taciz kamerada... 'Şikayet etseniz de kimse bana bir şey yapamaz'10:35 - Bakan Soylu: DAEŞ'ın Türkiye emiri yakalandı10:30 - Domates tarlasında ders başı10:27 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: 13'ü muvazzaf 14 gözaltı10:18 - Vakaların arttığı ilçede virüsten ölümlerde artıyor
10:11 - Ambulans şoförü 120 kilo ağırlığındaki hastayı 2 kilometre sırtında taşıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir
Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları
8 Ağustos'tan beri pozitifler bildirilmemiş
Memurun dikkati 'dublörlü dolandırıcılığı' ortaya çıkardı
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti
Temel Kotil'in durumuna ilişkin açıklama
DSÖ'den okulların açılması için dört maddelik tavsiye
Dolandırıcılar, Fizik Profesörünü de ağlarına düşürdü
Türkiye'nin müdahale hakkı doğdu
Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar artacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devletin zirvesi anırkabir'de 1
trol 1
batıl inanç 1
lionel messi 1
kısa çalışma ödeneği 1
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 2
hodri meydan 1
tırnak kırılması 1
Endişe edecek bir durum yok 1
puanlama sistemi 1
SON İLANLAR
Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi 10 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam