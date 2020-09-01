1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taciz kamerada... 'Şikayet etseniz de kimse bana bir şey yapamaz'

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen iki genç kızın arkasından gelerek laf atan bir kişi, tepki gösteren kızlara mantar tabancasıyla üç el ateş etti. Tacizci, olay yerinden uzaklaşırken o anlar , güvenlik kamerasına da yansıdı.
 01 Eylül 2020 10:45
Yazdır

Olay, 28 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Eve gitmek üzere kaldırımda yürüyen 20'li yaşlardaki iki genç kızın arkasından gelen bir kişi, sözlü tacizde bulundu.

Genç kızların tepki göstermesi üzerine, yanındaki mantar tabancasını çıkaran kişi, üç el ateş etti. Kaçarken de, "Sakın polise şikayet etmeyin. Etseniz de kimse bana bir şey yapamaz" dedikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sözlü tacize uğrayan ve mantar tabancasıyla korkutulan iki arkadaş, korku ve panik yaşadı. Genç kızların yardımına, olay yerindeki taksi durağında çalışan taksiciler yetişti. Şüpheli polisin çalışmalarının ardından bir gün sonra yakalandı.

GERÇEK SİLAH ZANNETTİLER

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İki genç kız, ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Emniyette başından geçenleri anlatan kızlar, kendilerine tacizde bulunan ve mantar tabancasıyla korkutan kişiden şikayetçi oldu. İki genç kız ifadelerinde, kendilerini taciz eden kişinin belindeki silahı çıkardığından çok korktuklarını ve gerçek silah zannettiklerini söyledi.

"ŞOKA GİRMİŞLERDİ"

Olay anını anlatan taksici Erkan Gökçe, "Biz esnaf arkadaşlarımızla oturuyorduk. Bir sesi duyduk. 1-2 el silah sesi gelince aşağı indik. Baktık iki tane bayan. Bayağı korkmuşlardı, şoka girmişlerdi. Biraz su verdik, sakinleştirdik. Biz ne olduğunu sorduğumuzda, kendilerinin taciz edildiğini ve kendilerine silah çekildiğini söylediler. Silah sesini zaten biz 1-2 el duyduk. Akabinde şahıs karşı tarafa geçip, buradan uzaklaştı. Polisi arayarak durumu kendilerine izah ettik" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İki genç kızın yaşadığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki genç kızın arkasından gelen ve elinde poşet bulunan kişinin, kızlara bir şey söylediği görülüyor. Kızların tepki göstermesi üzerine eliyle, kızlardan birini itiyor. Daha sonra belindeki mantar tabancasını çıkardığı ve ateş ettiği kameraya yansıyor. Büyük korku yaşayan kızlar, geri adım atarken, taksi durağında çalışan taksiciler iki genç kızın yanına geliyor. Tacizci ise bir süre yürüdükten kısa bir süre sonra iki genç kıza dönerek bir şeyler söylüyor ve olay yerinden uzaklaşıyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sahte jandarma ve savcılar 34 bin dolarlarını dolandırdı
01 Eylül 2020 10:56		 İzmir'de akılalmaz olay! Evine gelen misafirleri bıçakladı
01 Eylül 2020 09:46
Memurun dikkati 'dublörlü dolandırıcılığı' ortaya çıkardı
01 Eylül 2020 09:41		 Çöpleri denize döktü mahkeme akıl hastanesine gönderdi
01 Eylül 2020 09:28
Dolandırıcılar, Fizik Profesörünü de ağlarına düşürdü
01 Eylül 2020 09:24		 Samsun'da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama
01 Eylül 2020 06:26
Uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı
01 Eylül 2020 06:18		 Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs gözaltına alındı
31 Ağustos 2020 21:53
Çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını ateşe verdi
31 Ağustos 2020 21:41		 İzmir'de ev yangını: Emekli öğretmen yaşamını yitirdi
31 Ağustos 2020 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Feyzioğlu'ndan avukatlık hizmetlerinde KDV indirilsin önerisi11:31 - Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı11:29 - Sağlık çalışanları uyardı: Kimse bana bir şey olmaz demesin11:28 - Bakan Pakdemirli: 3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı11:22 - Gram altın 472 liraya yükseldi11:16 - Bakan Soylu, DAEŞ'in sözde Türkiye emirini açıkladı
11:09 - Velilere KDV indirimi uyarısı11:05 - Bakan Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrencilerle ilgili paylaşım11:03 - Maske yasağının olduğu kentte, Vali maskesiz denetim yaptı11:00 - YÖK Lisans Tamamlama başvuru sonuçlarını açıklayamadı10:56 - Sahte jandarma ve savcılar 34 bin dolarlarını dolandırdı10:49 - Koronavirüsü 5 ayda yendi
10:45 - Taciz kamerada... 'Şikayet etseniz de kimse bana bir şey yapamaz'10:35 - Bakan Soylu: DAEŞ'ın Türkiye emiri yakalandı10:30 - Domates tarlasında ders başı10:27 - Kayseri'de FETÖ operasyonu: 13'ü muvazzaf 14 gözaltı10:18 - Vakaların arttığı ilçede virüsten ölümlerde artıyor
10:11 - Ambulans şoförü 120 kilo ağırlığındaki hastayı 2 kilometre sırtında taşıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir
Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları
8 Ağustos'tan beri pozitifler bildirilmemiş
Memurun dikkati 'dublörlü dolandırıcılığı' ortaya çıkardı
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti
Temel Kotil'in durumuna ilişkin açıklama
DSÖ'den okulların açılması için dört maddelik tavsiye
Dolandırıcılar, Fizik Profesörünü de ağlarına düşürdü
Türkiye'nin müdahale hakkı doğdu
Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar artacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef berk 1
eran zahavi 1
trol 1
corona virüs vaka sayısı 1
the wire 1
duran yılmaz 1
somer sivrioğlu 2
Lie to me 1
tövbeler olsun 2
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 2
SON İLANLAR
Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi 10 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam