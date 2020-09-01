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Sahte jandarma ve savcılar 34 bin dolarlarını dolandırdı

Muş'ta kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, 65 yaşındaki şahıs ve oğlunu 34 bin dolar (250 bin TL) dolandırdı
 01 Eylül 2020 10:56
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Sahte jandarma ve savcılar 34 bin dolarlarını dolandırdı

Merkeze bağlı Gümüşali köyünde ikamet eden Halit Sönmez (65), kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan şebekeye 250 bin TL kaptırdığını iddia etti. Dolandırıcılar tarafından jandarma sıfatıyla aranan Sönmez'e kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği ve bankada bulunan parasının sahte kimlik yoluyla çekileceği anlatıldı. Halit Sönmez'i ikna edemeyen dolandırıcılar, oğlu Erhan Sönmez ile iletişim kurarak 'babasının kimlik bilgilerinin çalındığını ve kendisinin savcılıkta olduğunu' söylediler.

Babasının gözaltına alındığı yalanına inanan Erhan Sönmez, babasına jandarmanın köyde olduğunu söyleyerek, parayı kendisine verilen hesaba yatırmasını istedi. Dolandırıcılara aldanan baba-oğul, şebeke tarafından verilen hesap numarasına 34 bin doları havale yaptı. Parayı transfer etmesinin ardından elindeki dekontla Muş Cumhuriyet Savcılığına giden Sönmez, dolandırıldığını orada anladı. Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Sönmez, şüphelilerden bazılarının İstanbul'da gözaltına alındığını ve 2 kişinin de firari olduğunu öğrendi.

Yaşadıklarını anlatan Halit Sönmez, kendisine 11.00 sıralarında bir telefon geldiğini ve ilk önce kendilerini jandarma olarak tanıttıklarını söyledi. Adına sahte bir kimlik çıkarıldığı ve parasının bankadan çekileceğinin söylendiğini belirten Sönmez, "Bana, 'seni cumhuriyet başsavcılığına bağlıyoruz' dediler. Birisi kendisini cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttı. Bilgilerimin çalındığını söylediler. Adımı, soyadımı ve para miktarımı aldılar. Her şeyimi benden iyi biliyorlardı. Sanki benim bütün bilgilerim onların elindeydi. Benden savcılığa gelmemi istediler. Ben savcılığın oraya gittim. Daha sonra bana 'dön bankanın oraya git' dediler. Bende bankanın oraya gittim ve polis ekiplerini gördüm. Meğer polis ekipleri maske denetimi yapıyormuş. Bende inandım ve polislerin dolandırıcıların peşinde olduğunu düşündüm. Sonra beni tekrar aradılar ve jandarmayı köye gönderdiklerini söylediler. 'Senin oğlun jandarmaya sert çıkıyor ve ikna olmuyor' ifadesinde bulundular. Beni oğlumla görüştürdüler. Oğlum da bana jandarmanın köye geldiğini anlattı. Bende inandım. Demek ki oğlumu da diğer taraftan dolandırmışlar, inandırmışlar. Sonradan bana bankada şu kadar paramın olduğunu söylediler. 'Senin herhangi bir şubeden paranı çekecekler, çalacaklar' dediler. Paramın miktarını detaylı olarak bana söylediler. Beni de ikna ettiler ve bana verilen hesap numarasına 34 bin dolar parayı aktardım. Sonra bana 'dekontlarını al savcılığa gel' dediler. Savcılığa gittim savcıyı sordum ve öyle bir savcının olmadığını söylediler. Sonradan dolandırıldığımı anladım" dedi.

Halit Sönmez'in oğlu Erhan Sönmez ise birilerinin önce babasını, daha sonra da kendisini arayarak dolandırdıklarını ifade etti. Babasının dolandırıcıların eline düştüğü yalanının anlatıldığını söyleyen Sönmez, "Babam, dolandırıcılara benim telefon numaramı vermiş. Astsubay olarak kendilerini bana tanıtıp beni aradılar. 'Senin baban şu an savcılıkta, babanı tutuklayacağız. Sen babana jandarmanın buraya geldiğini anlat ve baban ikna olsun' dediler. Bu şekilde babamı ikna ettiler ve 34 bin dolar paramıza el koydular" diye konuştu.

Yardım beklediğini belirten Erhan Sönmez, "Lütfen bizim paramızı onlardan alsınlar. Şu an şüpheliler serbest dolaşıyor. Şüphelilerden biri suçlamayı ağabeyine atıyor ve ağabeyi şu anda firarda" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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